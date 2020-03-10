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Ярмоленко снова провально подешевел: теперь он стоит даже меньше, чем Малиновский

10 марта, 10:04

Богдан Юрков

Из-за травмы портал Transfermarkt срезал стоимость украинского вингера "Вест Хэма" еще на 3 миллиона евро

Авторитетный портал Transfermarkt уже во второй раз за три месяца "срезал" оценочную стоимость лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который еще прошлым летом был самым дорогостоящим украинским футболистом. Теперь же он опустился в этом списке аж на четвертое место. Виной тому – травма бедра, из-за которой 30-летний вингер лондонского "Вест Хэма" не играет с конца прошлого года. Напомним, Ярмоленко ждут на поле не ранее 15 марта.

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Еще прошлым летом Андрей Ярмоленко оценивался в 20 млн евро. В декабре его стоимость понизили до 15 млн евро. А после свежих обновлений от Transfermarkt на этой неделе, украинский вингер подешевел уже до 12 млн евро. Так низко Андрея оценивали в последний раз восемь лет назад, когда он выступал за киевское "Динамо".

Динамика изменения стоимости Ярмоленко от Transfermarkt

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Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

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Таким образом, Андрей Ярмоленко скатился уже на четвертое место по стоимости среди футболистов сборной Украины, которое делит с форвардом "Генка" Романом Яремчуком. Теперь вингера "Вест Хэма" опережают не только Александр Зинченко (30 млн евро) и Виктор Цыганков (20 млн), но и Руслан Малиновский (14 млн).

Напомним, именно Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма". Годовой оклад украинца составляет 5,98 миллиона фунтов, это свыше 7 млн евро.

Смотрите, как забивает Ярмоленко

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Сборная Украины чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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