Юлия Форсюк: "В женском футболе – более 90 процентов лесбиянок"

Лидер женской сборной Украины по футзалу рассказала об отношениях девушек в Европе и Украине

Юлия Форсюк - четвертая слева. Фото: Facebook

Юлия Форсюк: "В женском футболе – более 90 процентов лесбиянок" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/927/810/5c992781080c0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/927/810/5c992781080c0.png 2019-03-25T21:09:00+02:00 Футбол Лидер женской сборной Украины по футзалу рассказала об отношениях девушек в Европе и Украине

Футзалистка сборной Украины Юлия Форсюк рассказала о ситуации с лесбиянками в женском футзале.

"Играла ли я в одной команде с лесбиянками? Да, играла, играю. Не знаю, почему, но в женском футзале, особенно в Европе, это норма, все открыто, – сказала Форсюк в эфире программы "Трендец". – Это даже меня ставит перед фактом, я должна уважать эти отношения своим мнением, позицией по жизни не показывать негативное отношение. Тренеры и руководители за это. В командах в Европе один-два человека, которые не лесбиянки. Это в очень открытой форме все. Я уже молчу про футбол, там, мне кажется еще больше, чем в футзале. В Украине это тоже есть, но мне кажется, здесь в более закрытой форме. В Европе это все в открытую. Более ли 90 процентов? Да. Оно глобально не отличается от того, когда к тебе подкатывает парень, просто это девушка – и все. Мужчины есть мужчины, девушки более нежные, стеснительные".

Как сообщалось ранее, футзалистка сборной Украины ударила тренера соперников в голову по ходу матча.

Также сообщалось, что матч женских команд в Испании собрал 60 тысяч болельщиков.

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