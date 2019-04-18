Юрий Вернидуб может покинуть "Зарю": слово за Геллером

После сенсационного поражения от клуба из райцентра у луганчан зреет смена рулевого

Юрий Вернидуб. Фото: Getty Images

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб может покинуть команду до конца текущей недели. Об этом сообщает фан-сайт ФК "Заря". Накануне команда Вернидуба сенсационно проиграла в полуфинале Кубка Украины клубу первой лиги "Ингульцу" со счетом 1:2, после чего Вернидуб не явился на пресс-конференцию.

Вылет из Кубка Украины для "Зари" означает, что команда на 99 процентов не сможет получить прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы следующего сезона. Для этого луганчанам нужно было выиграть Кубок, либо занять третье место в чемпионате Украины. Но вторая задача выглядит практически нереальной, ведь от идущей третьей "Александрии" "Заря" за шесть туров до финиша отстает на 12 очков.

Окончательное решение о том, покинет ли Юрий Вернидуб "Зарю", будет принято после его разговора с президентом луганского клуба Евгением Геллером. До конца сезона команду могут возглавить Александр Грицай или Сергей Попов в качестве и.о. главного тренера. Напомним, Вернидуб тренирует луганчан с 2011-го года.

Как сообщалось ранее, "Ингулец", преодолев сопротивление "Зари", стал первым клубом из низшего дивизиона, пробившимся в финал Кубка Украины. При этом команде из райцентра дали миллион гривен за сказочную победу над луганчанами.

Также сообщалось, что игрок стоимостью 150 млн евро помог "Шахтеру" разгромить "Зарю". Дорогой новичок "горняков" сразу начал оправдывать выданные ему авансы.

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