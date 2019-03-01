Юрий Вирт: "Карпаты" смогут дать бой "Шахтеру", у которого проблемы с обороной

В 21-м туре чемпионата Украины в Харькове встретятся команды двух лучших бомбардиров сезона в Премьер-лиге

Юрий Вирт. Фото ФК "Шахтер".

Юрий Вирт: "Карпаты" смогут дать бой "Шахтеру", у которого проблемы с обороной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93b/b62/5c793bb621ed3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93b/b62/5c793bb621ed3.jpg 2019-03-01T16:05:17+02:00 Футбол В 21-м туре чемпионата Украины в Харькове встретятся команды двух лучших бомбардиров сезона в Премьер-лиге

В следующем домашнем матче украинской Премьер-лиги лидер сезона "Шахтер" сыграет с "Карпатами" на стадионе "Металлист" в Харькове. К ряду интриг матча добавился фактор противостояния форвардов – Жуниора Мораеса ("Шахтер") и Марьяна Шведа ("Карпаты"). После хет-трика в ворота "Ворсклы" игрок "Карпат" сократил свое отставание от горняка (11 и 15 голов соответственно). О неожиданной интриге в споре за лучшего бомбардира сезона рассказал один из самых известных львовских игроков – Юрий Вирт, завершивший карьеру в 2012 году.

"После феерического результата, которого давно не добивались "Карпаты", на выезде обыграть 4:0 бронзового призера, в психологическом плане у команды будет сейчас подъем. А если удастся добыть положительный результат в львовском дерби, тогда у команды "вырастут крылья" и они смогут дать бой "Шахтеру". Сейчас у команды хороший состав, пришел новый главный тренер и первая игра показала, что они на правильном пути. Конечно, это пока одна игра и от команды хотелось бы стабильности, которой не хватало осенью, когда яркие победы сменялись поражениями. Если будет стабильность, тогда они смогут занимать высокие места", – считает Вирт.

На данный момент "Карпаты" отстают от идущей на шестом месте "Ворсклы" на 7 очков. Смогут ли львовяне побороться за место в ТОП-6 по итогам первой части сезона? "Это практически нереально. Я думаю они могут бороться за кубок во второй шестерке, т.е. занять седьмое место. Мы можем пофантазировать, но нужно реально смотреть на вещи. Очень много было упущено осенью, когда в чемпионате "Карпаты" набрали очень мало очков", – уверен Вирт.

Сможет ли оборона "Шахтера" сдержать набравшего форму Марьяна Шведа, который недавно подписал контракт с шотландским "Селтиком"? "Легко точно не будет донецкому "Шахтеру". Мы видели, что сейчас Швед находится в хорошей форме. Не просто так человек на выезде делает хет-рик. Да, мы знаем, что в принципе у "Шахтера" есть проблемы в защите, что показали игры против "Айнтрахта" и "Александрии", которая могла забить гол и не один. Есть проблемы в обороне, это не секрет. Практически в каждой игре "Шахтер" пропускает. Я думаю, что и у "Карпат" будут моменты. Швед – это футболист, который хорошо обращается с мячом и моменты у него будут. Главное, чтобы не подвела реализация", – говорит Юрий Вирт.

Сможет ли Швед догнать Мораеса в гонке бомбардиров? "Если "Карпаты" будут во второй шестерке, где соперники слабее, тогда это реально. Но мы знаем, что "Шахтер" создает много голевых моментов, атака их самая сильная сторона, поэтому догнать Мораеса все-равно будет сложно. Все будет зависеть от процента реализации голевых моментов. А так я думаю Марьяну по силам. Если не подведет реализация, то Мораес и Швед смогут забить более 20 голов в чемпионате".

Напомним, матч "Шахтер" – "Карпаты" пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" 10 марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Юрий Вирт: "Карпаты" смогут дать бой "Шахтеру", у которого проблемы с обороной". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Террикон Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.