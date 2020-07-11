"Ювентус" – "Аталанта": где смотреть главный матч 32-го тура чемпионата Италии

Список трансляций центрального матча Серии А на ТВ и в интернете

11 июля в Турине в рамках 32 тура Серии А лидер чемпионата Италии "Ювентус" примет самую прогрессирующую команду Апеннин "Аталанту", в рядах которой выступает украинец Руслан Малиновский. Клуб из Бергамо пока что идет на третьей позиции, но борется за "серебро" сезона. Онлайн-трансляция "Ювентус" – "Аталанта" пройдет на нашем сайте с яркими фото и описанием самых интересных моментов встречи.

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Начало поединка на "Альянц Стэдиум" в 22:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Также смотрите на ресурсе Oll.tv (по подписке).

Отметим, что беспроигрышная домашняя серия "Ювентуса" в чемпионате составляет уже 36 матчей. А "Аталанте" туринская команда не уступает на своей арене в последних 19-ти поединках во всех турнирах. Зато победная серия коллектива из Бергамо составляет уже 11 встреч (9 – в Серии А) и он регулярно открывает счет в семи своих последних матчах.

Реклама Малиновский и его "Аталанта" / Фото: Getty Images

Также подопечные Джан Пьеро Гасперини выиграли последние шесть матчей на выезде и не пропустили в последних трех матчах чемпионата. Очень впечатляющая статистка у Малиновского и партнеров. Кстати, участие украинца в этом противостоянии было под вопросом из-за небольшого повреждения. Но сам полузащитник утверждает, что готов играть.

"Действительно, в четверг я не тренировался. В матче с "Сампдорией" в одном из стыков зацепили мое колено, и на следующий день чуть беспокоила боковая связка. Прошел все необходимые восстановительные процедуры, и вчера уже работал с командой. Так что все хорошо, выезжаем в Турин на игру с "Ювентусом". Такие топовые матчи пропускать нельзя. Думаю, будет интересный поединок. "Юве" — лидер, но и мы сейчас неплохо играем", – сказал Малиновский zbirna.com.

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