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"Ювентус" – "Аталанта": прогноз букмекеров и эксперта на матч Серии А

11 июля, 14:21

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Прогноз на центральный матч 32-го тура чемпионата Италии: кто победит, кто забьет гол

Сегодня в центральном матче 32-го тура чемпионата Италии сойдутся "Ювентус" и "Аталанта". Хозяева близки к завоеванию своего девятого подряд титула в Серии А, и "Аталанта" с украинским футболистом Русланом Малиновским – один из конкурентов. Смотреть "Ювентус" – "Аталанта" онлайн можно на нашем сайте с 22:45 в виде текстовой трансляции.

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Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Ювентуса" составляет 2.20, а на победу "Аталанты" он равен 3.15, на ничью – 3.75.

Вероятность результата матча экспертами букмекерских контор рассчитана такая: победа "Ювентуса" – 44 процента, ничья – 26 процентов, победа "Аталанты" – 30 процентов.

Что касается количества забитых мячей, то с вероятностью в 61 процент сегодня будет забито три гола или больше. Котировка на "больше 2,5 гола" составляет 1.55, а на "меньше 2,5 гола" – 2.45.

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ТОП-3 претендента на гол в каждой команде:

  • Криштиану Роналду, "Ювентус" – 1.87 (коэффициент на "забьет гол")
  • Пауло Дибала, "Ювентус" – 2.95
  • Деван Сапата, "Аталанта" – 2.95
  • Йосип Иличич, "Аталанта" – 3.55
  • Федерико Бернардески, "Ювентус" – 4.00
  • Алехандро Гомес, "Аталанта" – 4.55

Прогноз на матч от футбольного комментатора Кирилла Круторогова:

Будем откровенны, "Ювентус" – без пяти минут чемпион Италии. Та интрига, которая вроде как жила с начала сезона, соперничество со стороны "Лацио" и "Интера", постепенно затихает. После карантина дела римлян идут откровенно плохо, а туринцы после поражения в финале Кубка от "Наполи" выглядели уверенно и стабильно, победив в четырех матчах кряду. Правда, все соперники были не просто из нижней части таблицы, а реальные претенденты на вылет. Отлично выглядел после рестарта чемпионата Пауло Дибала – на его счету четыре гола и ассист. У Криштиану Роналду за тот же период не менее убедительная статистика – 4+2. Однако в последнем туре команда Сарри сенсационно проиграла "Милану" (2:4), ведя в счете 2:0. Правда, несмотря на это, за семь туров до финиша они имеют преимущество над "Лацио" в семь очков.

Если кто-то и может добавить интриги в гонке за скудетто, то это именно "Аталанта". Причем, если "Лацио" отстает от "Юве" на семь очков, то бергамаски ненамного больше – на девять, то есть теоретически даже могут попробовать побороться за "золото". Что будет возможно, конечно же, только в случае их субботней победы в Турине. Вот только "Ювентус" не проигрывал дважды подряд в чемпионате с августа 2015 года. А их последнее поражение на своем поле в Серии А датировано апрелем 2018, без поражения в родных стенах "черно-белые" идут на протяжении 36 матчей. Вне игры у них Демирал, Хедира и Де Шильо. Но каждого из них есть кем заменить.

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"Аталанта" после рестарта прекрасна и неудержима – шесть побед кряду и 11 матчей без поражения на внутренней арене. В последнем матче с "Сампдорией" бергамаски вырвали победу (2:0) в заключительные 15 минут, а Руслан Малиновский отметился результативной передачей. Добавляет радости Джанпьеро Гасперини факт пустого лазарета.

Мы вправе ожидать интересного и зрелищного матча. "Аталанта" представляется командой, способной не проиграть в Турине. Это как минимум. Также можно было бы сделать ставку на тотал "больше 2.5", голы в обоих таймах или же "Аталанта" не проиграет и тотал "больше 2.5".

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прогноз букмекеры чемпионат Италии Ювентус Турин Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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