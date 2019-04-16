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"Ювентус" – "Аякс": футболисты итальянского клуба в среднем на 5 лет старше и стоят в 2 раза дороже

Сегодня, 15:06

Интересные факты о трансферной стоимости составов "Ювентуса" и "Аякса" накануне их ответной игры в Лиге чемпионов

Пауло Дибала - самый дорогой в составе "Ювентуса"
Пауло Дибала - самый дорогой в составе "Ювентуса". Фото: AFP

Сегодня в паре "Ювентус" – "Аякс" станет известен победитель и участник полуфинала Лиги чемпионов. После ничьей 1:1 на выезде, футболисты "Ювентуса" – фавориты. Эксперты букмекерских контор дают коэффициент 1.70 на победу итальянского гранда в матче, и всего 1.35 на выход в следующую стадию турнира. Трансляция "Ювентус" – "Аякс" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна с фото и видео повторами голов.

В пользу "Ювентуса" говорит и оценочная трансферная стоимость состава. Так, по данным transfermarkt, суммарная трансферная стоимость всех футболистов из заявки чемпионов Италии составляет внушительные 782 миллиона евро, тогда как игроки "Аякса" оцениваются почти в два раза дешевле – в 419 миллионов.

При этом гости моложе: средний возраст футболистов голландского клуба составляет 24 года, а итальянского – почти 29 лет. В национальных сборных разных стран играют 21 представитель "Ювентуса" и 13 игроков "Аякса", а вот в юношеских и молодежных сборных картина противоположная – 9:1 в пользу голландского клуба.

Самый дорогой в составе "Ювентуса" – 25-летний аргентинский нападающий Пауло Дибала, которого оценили в 100 миллионов евро. У гостей самый дорогой – 21-летний полузащитник Френки Де Йонг, который достался клубу за 1 евро, а сейчас его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов.

Напомним, что смотреть матч "Ювентус" – "Аякс" в Лиге чемпионов можно на канале "Футбол 2" с 22:00.


Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

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Тег Лига чемпионов, Ювентус Турин, Аякс Амстердам, Пауло Дибала

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Сегодня|Спорт

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