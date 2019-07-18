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"Ювентус" купил одного из самых дорогих защитников мира

18 июля, 11:24

Маттейс Де Лигт будет зарабатывать в туринском клубе сумасшедшие деньги

Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Аякса Маттейса де Лигта. "Бьянконери" заключили с 19-летним футболистом соглашение на пять сезонов – до лета 2024 года. Сумма трансфера составила около 75 миллионов евро. В дальнейшем она может вырасти еще на 11 миллионов евро в качестве бонусов.

Таким образом, голландец стал третьим самым дорогим центральным защитником в истории после соотечественника Вирджила ван Дейка из английского "Ливерпуля" - 85 миллионов евро и француза Лукаса Эрнандеса из мюнхенской "Баварии" – 80 миллионов евро.

После перехода в итальянский клуб де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником чемпионата Италии с зарплатой в 12 миллионов евро в год. Маттейс де Лигт является воспитанником амстердамского "Аякса". В завершившемся сезоне он сыграл 55 матчей на клубном уровне.

Кстати, "Ювентус" возвращает легендарных "стариков": компанию Буффону составит уникальный футболист. Туринский клуб намерен возобновить свой "роман" с самым титулованным игроком планеты.

Также мы писали о том, что ряд ведущих клубов в топ-лигах этим летом поменяли тренеров, и особенно значительны изменения в Италии. В Италии тренеров сменили сразу четыре топ-клуба, "Челси" ставит на молодежь, а "Лейпциг" – на юность.

Смотрите гол де Лигта за сборную Голландии:

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Тег Аякс Амстердам, трансфер, Маттейс де Лигт, Ювентус

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Juventus FC

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