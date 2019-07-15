Фонсека с "волками", "Ювентус" – в дыму: Европу охватила тренерская революция

В Италии тренеров сменили сразу четыре топ-клуба, "Челси" ставит на молодежь, а "Лейпциг" – на юность

Паулу Фонсека. Фото: Getty Images

Ряд ведущих клубов в топ-лигах этим летом поменяли тренеров, и особенно значительны изменения в Италии. Там почти вся верхушка с новыми коучами: "Интер", "Милан", "Рома" хотят подтянуться к "Ювентусу", а сам "Юве" – наконец-то оттянуться в ЛЧ.

ЧЕЛСИ: ТЕПЛЫЙ ЛЭМПОВЫЙ

Маурицио Сарри поработал с "синими" всего один сезон, но, несмотря на победу в Лиге Европы, стороны решили расстаться. Все это время казалось, что и он несчастлив в Лондоне. Зимой игроки "Челси" жаловались на излишнюю интенсивность тренировок Сарри, Кепа демонстративно отказывался заменяться перед серией пенальти в финале Кубка лиги, алленаторе не устраивала селекционная политика, а Роману Абрамовичу не нравилась постоянно накаленная обстановка в команде. Новым тренером "Челси" стал 41-летний Фрэнк Лэмпард, который лучшие годы своей игровой карьеры провел именно в "Челси", став лучшим бомбардиром в истории клуба (211 голов).

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Лэмпарда обожают фанаты, уважает руководство, а для юных футболистов "синих" он кумир и безусловный авторитет. Видимо, именно это стало главной причиной пригласить его на вакантную должность. Как тренер Фрэнк имеет за спиной лишь один сезон – у руля "Дерби", которое с первой попытки почти вывел в АПЛ, уступив в финале плей-офф "Астон Вилле". Над "Челси" нависает трансферный бан. Но в прошлом сезоне лондонцы раздали по арендам около 50 игроков, плюс у клуба прекрасно работает академия. За интегрирование молодежи в команду и будет отвечать Лэмпард. К примеру, двое таких – Фикайо Томори и Мейсон Маунт – вернулись в "Челси" после сезона под его руководством в "Дерби". А большой талант Хадсон-Одои, который еще недавно требовал отпустить его в "Баварию", решил остаться после встречи с новым коучем. Лэмпс говорит: "Он будет нашим главным игроком на поле".

ЮВЕНТУС: В ДЫМУ САРРИ

Вместо Массимилиано Аллегри туринцы пригласили человека, который выкуривает по 60 сигарет в день и не имеет ни одного чемпионского титула. Да, Маурицио Сарри быстро нашел себе новую работу, чем крайне разочаровал фанатов его родного "Наполи", которые пожелали ему "занять второе место" и много других "радостей". В "Ювентусе" намечается кадровая революция. В качестве свободных агентов пришли два хавбека Адриен Рабьо и Аарон Рэмзи. Бесплатно вернулся легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон, который осознает, что не будет основным. 60 млн евро "бьянконери" потратили на молодых защитников Пеллегрини ("Рома"), Ромеро ("Дженоа") и Демираля ("Сассуоло"). Также команду могут пополнить талантливые Дзаньоло и Де Лигт. Правда, голландский центрбек пока не решается принять предложение "Юве" именно из-за игрового стиля Сарри и его специфических тренировок. Недавно он даже звонил тренеру, чтобы поинтересоваться о своей потенциальной роли в туринской команде, после чего снова взял время на размышление. На выход отправился Спинаццола, за ним, вероятно, псоледует Хедира, под вопросом Манджукич, Куадрадо и Канселу. Сарри говорит: "Целых три года я просыпался с мыслью о том, как победить "Ювентус", потому что это команда-победитель. Я выложился на 110%, но нам так и не удалось добиться этого. Теперь пришло время отдать всего себя "Ювентусу".

ИНТЕР: ПО-БОГАТОМУ

"Нерадзурри" пригласили шестого тренера за последние три года. Вместо Лучано Спалетти пришел Антонио Конте, который выиграл три скудетто с "Ювентусом" и чемпионство Англии с "Челси". Именно с ним у руля "Интер" попытается сломать 8-летнюю гегемонию "Юве" в чемпионате. Алленаторе получил контракт с зарплатой 11 млн в год, что сделало его самым высокооплачиваемым тренером Серии А. Конте признает: "Между "Интером" и "Ювентусом" сейчас огромная пропасть. Да и "Наполи" очень стабилен. Нам нужно преодолеть этот разрыв". Теперь команду ждет тактическая перестройка на любимую схему тренера с тремя центрбеками. Усилит эту позицию Диего Годин, бесплатно перешедший из "Атлетико". В полузащиту у "Герты" за 22 млн евро купили Лазаро, у "Сассуоло" арендовали с правом выкупа Сенси, еще 19 млн выложили за 17-18-летних игроков на перспективу: Сальседо, Бразао, Агумэ. Но очень может быть, что клуб пойдет и на решительные изменения, отказавшись от скандальных Икарди и Наингголана. Тогда аргентинского забияку заменит кто-то из "тяжелой артиллерии": Лукаку или Джеко.

МИЛАН: С БЕСТИТУЛЬНЫМ

"Росонерри" выбирали между именитыми спецами: Жардим, Эмери, Почеттино, но в итоге пригласили 51-летнего Марко Джампаоло, выделив ему зарплату в 2 млн евро. Говорят, клубу его порекомендовал Аллегри, сам отказавшийся от предложения "Милана". Работая тренером с начала нулевых, Джампаоло не выиграл ни одного титула. Но весьма неплохо показал себя на предыдущем месте работы, в "Сампдории". "Мы хотим играть в яркий футбол", – говорит Джампаоло. Для этого клуб купил у "Реала" Тео Эрнандеса (20 млн) и Круньича у "Эмполи" (8 млн). Задача минимум – место в топ-4, чему должен способствовать запрет на участие в Лиге Европы из-за нарушения финансового фэйр-плей. Сосредоточатся на одном турнире. Клуб подтянул своих бывших звезд в менеджмент – руководящие должности получили Паоло Мальдини и Звонимир Бобан, спортдиром стал Фредерик Массара.

РОМА: С НАШИМ ПАУЛУ

"Волков" возглавил наш старый знакомый – Паулу Фонсека. С ним в Рим отправился почти весь его тренерский штаб, кроме Игоря Дуляя и тренера вратарей Антониу Феррейры, который остался работать в "Шахтере". Интересно, что помогать португальцам в "Роме" будет и украинец – теперь уже экс-администратор донецкой команды Виталий Хлывнюк. "Президент клуба не ставил передо мной конкретных целей, но я стремлюсь вернуть "Рому" в Лигу чемпионов. Я не обещаю, но верю, что за то время, пока я в Риме, мы выиграем трофей", – сказал Фонсека. Правда, пока что в кадровом смысле "волки" ослабли, продав Эль-Шаарави, Маноласа и Луку Пеллегрини. Компенсировать потерю двух последних попытаются Диавара и Спинаццола. А решить вратарский вопрос – Пау Лопес из "Бетиса". Перед одной из первых тренировок "волков" Фонсека неожиданно повздорил со своим тренером-аналитиком Тиаго Леалем, коллеги публично обменялись взаимными претензиями.

СЕВИЛЬЯ: ВСПЛЫЛ ХУЛЕН

Андалуссийцы, снова оставшись без ЛЧ, пригласили неоднозначного Хулена Лопетеги. Тот отлично работал на уровне молодежных сборных Испании, ничего особенного не успел показать в "фурии роха", которую бросил ради "Реала" прямо накануне ЧМ-2018, но в Мадриде дольше трех месяцев не задержался. Клуб активно поработал на трансферном рынке, потратив 107 млн на семерых футболистов. Из известных – форварды Мунас Даббур ("Зальцбург") и Люк де Йонг ("ПСВ"), но дороже всех обошелся 20-летний центрбек Кунде ("Бордо", 25 млн). Главная цель нового энтренадора – развивать молодых игроков, которых находит и привозит спортдир Мончи.

РБ ЛЕЙПЦИГ: ЮЛИАНСКИЙ

Его готовы были пригласить "Бавария" и Дортмунд. К нему присматривался "Реал", но он посчитал, что Германию ему покидать рано. Речь о 31-летнем Юлиане Нагельсмане, который в прошлом сезоне стал самым молодым тренером в истории группового этапа ЛЧ. Еще год назад он дал согласие возглавить "быков" этим летом. Команда собрана, в основном из молодых и талантливых, хотя и не слишком звездных игроков. От Юлиана не требуют ничего радикального, сам же он явно хочет в ближайшем сезоне ЛЧ выступить лучше, нежели в дебютном год назад, когда его "Хоффенхайм" занял последнее место в группе с "Шахтером", "Лионом" и "МанСити".

Как мы писали ранее, стало известно, сколько нужно денег, чтобы за секунду купить всю "Барселону". Отступные за весь основной состав каталонского гранда превысили 5 миллиардов евро. Самый дорогой – Гризманн, на его ценнике красуется цифра в 800 000 000 евро.

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