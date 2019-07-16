"Ювентус" возвращает легендарных "стариков": компанию Буффону составит уникальный футболист

Туринский клуб намерен возобновить свой "роман" с самым титулованным игроком планеты

Дани Алвес. Фото: AFP

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес может продолжить карьеру в "Ювентусе". Об этом сообщает Goal.com. Источник утверждает, что туринцы начали проявлять интерес к 36-летнему защитнику после триумфального для сборной Бразилии Кубка Америки, на котором Алвеса признали лучшим футболистом турнира. Он принял участие во всех 6 матчах свой сборной и отметился одним забитым голом. Кстати, благодаря континентальному триумфу Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству командных трофеев.

Дани Алвес со своей обворожительной женой Фото: AFP

В начале этой недели представители Алвеса встретились с руководством "Ювентуса", чтобы обсудить детали контракта. В данный момент бразилец является свободным агентом, поэтому он может перейти в туринский клуб бесплатно. Напомним, бразильский защитник уже выступал за "Юве" в сезоне-2016/17, после чего отправился во Францию, где отыграл два сезона за "ПСЖ".

Смотрите, как Дани Алвес забивал за "ПСЖ"

Как известно, ранее уже состоялся один легендарный камбек в "Ювентус". Туринский клуб вернул своего знаменитого вратаря Джанлуиджи Буффона, заключив с ним соглашение до лета 2020 года. Сейчас Буффону – 41. "Вероятно, каждый из нас надеялся и, в конце концов, знал, что нить, которая объединяла нас в течение многих лет, не должна оборваться", – с таким трогательным сообщением по поводу возвращения кипера выступил официальный сайт туринцев.

Что касается Дани Алвеса, то буквально накануне самый титулованный футболист мира "сменил профессию". Бразилец, выигравший 40 командных трофеев, попробовал себя в роли работника зоопарка. И даже не побоялся засунуть свою голову в пасть к крокодилу.

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