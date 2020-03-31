"Ювентус" может продать Роналду из-за кризиса, вызванного коронавирусом

Португальский футболист зарабатывает в год более 30 миллионов евро

Эпидемия коронавируса и вызванный ею финансовый кризис может вынудить "Ювентус" продать свою главную звезду португальского нападающего Криштиану Роналду. По информации Il Messaggero, из-за экономических проблем туринцы вряд ли смогут продолжать платить Роналду баснословную зарплату. В настоящее время 35-летний португалец зарабатывает в Италии 31 миллион евро в год. Напомним, что "Ювентус" первым сократил зарплаты футболистам из-за эпидемии.

Одним из вариантов решения проблемы является продажа Криштиану в другой клуб. В таком случае "Ювентус" готов рассмотреть предложения от 70 миллионов евро. Не исключено также, что форвард доработает нынешний контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. При этом Роналду может продлить сотрудничество с туринцами на один сезон.

В нынешнем сезоне Криштиану в 32 матчах за "Ювентус" во всех турнирах забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи. В прошлом сезоне вместе с клубом португалец выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

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Ранее мы писали, что Роналду нарушил карантин, выйдя гулять с Джорджиной и двухлетними детьми без масок. Лицо португальского нападающего "Ювентуса" сразу скривилось, когда он увидел, что его снимают папарацци.

Смотрите, как забивает Криштиану Роналду:

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