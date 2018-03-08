"Ювентус" одержал волевую победу в Лондоне и прошел "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов

Как и ожидалось, невероятный по накалу вышел ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне, где "Тоттенхэм" принимал "Ювентус" после выездной ничьей со счетом 2:2.

Ответная встреча, состоявшаяся в среду в Лондоне, завершилась волевой победой туринцев со счетом 2:1. В составе итальянской команды мячи забили Гонсало Игуаин (64) и Пауло Дибала (67). Автором единственного гола у "шпор" стал Сон Хынмин (39).

Аналитики букмекерских контор считали хозяев фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу "Тоттенхэма" был 2.20, тогда как на победу "Ювентуса" – 3.50, на ничью – 3.40. Англичане были фаворитами и на выход в четвертьфинал: котировка на успех "Тоттенхэма" составляла 1.30, на итальянцев – 3.00.

Соперник "Ювентуса" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится позднее в ходе жеребьевки.

В параллельном матче "Манчестер Сити" уступил на своем поле швейцарскому "Базелю" со счетом 1:2, но прошел дальше по сумме двух игр. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе за "МанСити" и отыграл весь поединок.