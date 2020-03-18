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"Ювентус" введет специальные меры защиты от коронавируса для своего тренера

18 марта, 16:26

Александр Трикиша

Итальянский специалист выкуривает 60 сигарет в день и имеет проблемы с легкими

Итальянский "Ювентс" введет специальные меры защиты для своего главного тренера Маурицио Сарри во избежание заражения коронавирусом. В клубе уже зафиксировано два случая заражения вирусом среди футболистов – у Блеза Матюиди и Даниэле Ругани, а наставник находится в группе риска из-за своего образа жизни.

Несмотря на то, что тест Сарри показал отрицательный результат на COVID-19, но его здоровье находится под серьезной угрозой из-за того, что итальянец регулярно курит. Итальянский специалист выкуривает до шестидесяти сигарет в день, а также болел пневмонией в начале текущего сезона, поэтому проблемы с легкими могут спровоцировать серьезные проблемы с лечением.

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Сейчас Сарри получает специальные советы от медицинского штаба "Ювентуса", чтобы обезопасить себя от возможности заражения коронавирусом.

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Ранее мы писали, что из-за коронавируса Криштиану Роналду грозят оставить в "Ювентусе" без зарплаты. Итальянские клубы хотят сократить свои убытки, заморозив на время карантина зарплаты футболистов.

Обращение звезд по поводу коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Италии Ювентус Турин коронавирус Маурицио Сарри

Источник: Сегодня|Спорт

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