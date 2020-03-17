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Из-за коронавируса Роналду грозят оставить в "Ювентусе" без зарплаты

17 марта, 11:42

Богдан Юрков

Итальянские клубы хотят сократить свои убытки, заморозив на время карантина зарплаты футболистов

Клубы итальянских Серии A и Серии B хотят сократить убытки от приостановки сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заморозив зарплаты игроков, сообщает журналист-инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter.

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Профсоюз футболистов Италии выступает против этой идеи и хочет, чтобы игроки получали выплаты в полном объеме в течение всей паузы. Кстати, главная звезда Серии А Криштиану Роналду зарабатывает 4,5 млн евро в месяц. Это – оклад португальца в "Ювентусе" до вычета налогов.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Пока неизвестно, когда в Италии возобновят проведение матчей. Ранее президент профсоюза футболистов Дамиано Томмази выразил мнение, что пауза продлится как минимум до мая.

Отметим, что на данный момент в Италии зафиксировано почти 28 тысяч больных COVID-19, из которых 2 158 случаев оказались смертельными.

Как мы сообщали ранее, Роналду, узнав о коронавирусе у Ругани, отказался возвращаться в "Ювентус". 5-кратный обладатель "Золотого мяча" решил пересидеть пандемию у себя на Мадейре.

Также мы писали, что Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом. Появившаяся ранее новость о щедром жесте знаменитого португальского футболиста оказалась фейком.

Смотрите, как Роналду забивал до пандемии

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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зарплаты чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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