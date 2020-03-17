Из-за коронавируса Роналду грозят оставить в "Ювентусе" без зарплаты

Итальянские клубы хотят сократить свои убытки, заморозив на время карантина зарплаты футболистов

Клубы итальянских Серии A и Серии B хотят сократить убытки от приостановки сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заморозив зарплаты игроков, сообщает журналист-инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter.

Читайте также: Первая смерть в Португалии: умерший от коронавируса массажист оказался другом знаменитого тренера

Профсоюз футболистов Италии выступает против этой идеи и хочет, чтобы игроки получали выплаты в полном объеме в течение всей паузы. Кстати, главная звезда Серии А Криштиану Роналду зарабатывает 4,5 млн евро в месяц. Это – оклад португальца в "Ювентусе" до вычета налогов.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters Реклама

Пока неизвестно, когда в Италии возобновят проведение матчей. Ранее президент профсоюза футболистов Дамиано Томмази выразил мнение, что пауза продлится как минимум до мая.

Отметим, что на данный момент в Италии зафиксировано почти 28 тысяч больных COVID-19, из которых 2 158 случаев оказались смертельными.

Как мы сообщали ранее, Роналду, узнав о коронавирусе у Ругани, отказался возвращаться в "Ювентус". 5-кратный обладатель "Золотого мяча" решил пересидеть пандемию у себя на Мадейре.

Также мы писали, что Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом. Появившаяся ранее новость о щедром жесте знаменитого португальского футболиста оказалась фейком.

Смотрите, как Роналду забивал до пандемии

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама