"Ювентус" за день заработал сумму, которой хватило бы украинским клубам на два года

Туринский клуб продал билетов на поединок с "Атлетико на рекордную сумму

Фото: AFP

"Ювентус" за день заработал сумму, которой хватило бы украинским клубам на два года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/906/05a/5c890605ab165.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/906/05a/5c890605ab165.jpg 2019-03-13T15:32:00+02:00 Футбол Туринский клуб продал билетов на поединок с "Атлетико на рекордную сумму

"Ювентус" объявил, что получил рекордную выручку за проданные билеты на домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". Как сообщает официальный "твиттер" туринской команды, за одну игру итальянский клуб заработал в общей сложности 5,5 млн евро. Предыдущий рекорд "Ювентуса" был по итогам встречи с "Манчестер Юнайтед" (1:2) в ноябре 2018 года (5 млн евро).

Интересно, что ранее украинские СМИ опубликовали бюджеты клубов украинской Премьер-лиги. Так, большинство команд в год живут на 1,7-2,6 млн евро, у "Зари" бюджет составляет около 3,5-4,4 млн евро, и только у "Динамо" и "Шахтера" он исчисляется десятками миллионов. Таким образом, на вчерашнюю выручку "Ювентуса" середняки УПЛ могли бы жить два года.

Как сообщалось ранее, лидер "Ювентуса" Роналду провел просто чумовой матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов, отгрузив сопернику три мяча и выбив "матрасников" из Лиги чемпионов. А ведь финал турнира, напомним, в этом году пройдет именно на стадионе "Атлетико".

Напомним, что в первом матче "Ювентус" уступил "Атлетико" со счетом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.Кроме того, по завершению матча с мадридцами в Турине Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Ювентус" за день заработал сумму, которой хватило бы украинским клубам на два года". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.