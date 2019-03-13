Роналду "померялся яйцами" с Симеоне: ответный жест звезды "Ювентуса"
Уничтожив "Атлетико" тремя голами, лидер туринцев припомнил тренеру мадридцев его скандальные движения
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы над "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сымитировал жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне в первой игре этих команд.
Напомним, тогда аргентинский специалист, празднуя гол в ворота туринцев, схватил себя за пах. "Я сделал это, чтобы показать нашим болельщикам, что у нас есть "яйца". Этот жест не был адресован другой команде, я обращался только к нашим фанатам", – сказал тогда главный тренер "Атлетико".
Впоследствии Симеонебыл оштрафован УЕФА на 20 тысяч евро.
Теперь же, после ответной игры, в отместку Симеоне похожим образом поступил лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, показавший серийными движениями "свой характер".
Какое наказание получит Роналду, и получит ли, пока не известно. Но Симеоне на Криштиану зла не держит. "Роналду - лучший игрок в мире, и он способен выдавать такую игру в больших матчах, – сказал наставник "Атлетико". - Он видел, что я сделал на "Метрополитано", и так же, как я, старался показать характер".
Кстати, сам Роналду, комментируя свой хет-трик в игре с "Атлетико", сказал:
"Для этого меня и пригласили в "Ювентус" - помогать в подобные волшебные вечера"
Как сообщалось ранее, Роналду устроил бенефис в ответном матче с "матрасниками".
Но главным фаворитом ЛЧ букмекеры считают "Манчестер Сити" Александра Зинченко,разгромивший "Шальке" с общим счетом 10:2.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Роналду "померялся яйцами" с Симеоне: ответный жест звезды "Ювентуса"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери
Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста