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Роналду "померялся яйцами" с Симеоне: ответный жест звезды "Ювентуса"

Сегодня, 09:56

Уничтожив "Атлетико" тремя голами, лидер туринцев припомнил тренеру мадридцев его скандальные движения

Криштиану Роналду ответил Диего Симеоне
Криштиану Роналду ответил Диего Симеоне. Фото: AFP
Роналду "померялся яйцами" с Симеоне: ответный жест звезды "Ювентуса" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8b6/436/5c88b6436d3de.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8b6/436/5c88b6436d3de.png Футбол Уничтожив "Атлетико" тремя голами, лидер туринцев припомнил тренеру мадридцев его скандальные движения

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы над "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сымитировал жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне в первой игре этих команд.

Напомним, тогда аргентинский специалист, празднуя гол в ворота туринцев, схватил себя за пах. "Я сделал это, чтобы показать нашим болельщикам, что у нас есть "яйца". Этот жест не был адресован другой команде, я обращался только к нашим фанатам", – сказал тогда главный тренер "Атлетико". 

Впоследствии Симеонебыл оштрафован УЕФА на 20 тысяч евро.

Теперь же, после ответной игры, в отместку Симеоне похожим образом поступил лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, показавший серийными движениями "свой характер".

Какое наказание получит Роналду, и получит ли, пока не известно. Но Симеоне на Криштиану зла не держит. "Роналду - лучший игрок в мире, и он способен выдавать такую игру в больших матчах, – сказал наставник "Атлетико". - Он видел, что я сделал на "Метрополитано", и так же, как я, старался показать характер".

Кстати, сам Роналду, комментируя свой хет-трик в игре с "Атлетико", сказал:

"Для этого меня и пригласили в "Ювентус" - помогать в подобные волшебные вечера"

Как сообщалось ранее, Роналду устроил бенефис в ответном матче с "матрасниками".

Но главным фаворитом ЛЧ букмекеры считают "Манчестер Сити" Александра Зинченко,разгромивший "Шальке" с общим счетом 10:2.

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Тег Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, Криштиану Роналду, Ювентус Турин, Диего Симеоне

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Сегодня|Спорт

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