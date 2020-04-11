"За 10 минут выкурил 250 сигарет и не разговаривал с ним два года": обида на Зидана после ЧМ-2006

Карантин и отсутствие каких-либо соревнований – лучшее время для ностальгии. Так, бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль вспомнил поражение в финальном матче чемпионата мира-2006 от Италии, когда лидер "ле бле" Зинедин Зидан не сдержал эмоции, боднул в грудь Марко Матерацци и был удален с поля, а его команда уступила по пенальти. Ранее Зидан заявил, что не гордится тем, что ударил Матерацци.

"После матча в раздевалке Зидан извинился. Но я не принял его извинения, не хотел с ним разговаривать, я его не слышал. Неподходящее время для этого, мы были слишком разочарованы. Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого мы не разговаривали два года. Однако в 2008 году у меня была свадьба, и моя жена сказала мне пригласить его. Я позвонил ему. Он не смог прийти на вечеринку, но мы вместе перекусили утром. У нас состоялся хороший разговор", – рассказал Саньоль в интервью Radio Montecarlo.

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Мы также сообщали, что наставник "Реала" попал в ДТП: мужчина предложил обменяться машинами, чтобы уладить дело. Зидан ударил свой Audi RS 3 Sportback в впереди идущую машину. Водитель пострадавшего автомобиля не стал задерживать тренера на месте ДТП и лишь попросил сделать с ним совместное фото.

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