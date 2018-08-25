За езду в пьяном виде Уго Льорис лишится капитанской повязки в "Тоттенхэме"

Сегодня, 14:37

Знаменитого вратаря остановила полиция Лондона, когда тот был за рулем в состоянии алкогольного опьянения

Вратарь &quot;Тоттенхэма&quot; Уго Льорис. Фото AFP
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис. Фото AFP

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис может лишиться капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде, информируют британские СМИ. Футболист находился в нетрезвом виде за рулем автомобиля и был остановлен полицией Лондона утром в пятницу. В этот же день он был отпущен под залог.

Как сообщают The Sun и Daily Mail, главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино может лишить голкипера капитанской повязки. Также футболисту грозит штраф в размере 240 000 фунтов, что приравнивается к его двухнедельной зарплате.

Голкиперу было предъявлено обвинение. 11 сентября он должен предстать перед судом.

В этом сезоне Ллорис отыграл два матча за "Тоттенхэм". В июле он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Напомним, что в прошлом году Уэйна Руни лишили водительских прав на два года за вождение в пьяном виде. Футболисту также назначили 100 часов исправительных работ.

Ранее мы писали, что у звезды сборной России отобрали водительские права. Федор Смолов скрылся с места ДТП, после чего суд лишил его прав сроком на год.
вратарь, Тоттенхэм, Уго Льорис

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Источники:

The Sun, Daily Mail / Sport, СЭ

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