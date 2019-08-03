Сам Украинец выразил готовность перейти в клуб из Турции

Евгений Коноплянка / Фото: Facebook

За любую цену: в турецком клубе впервые заявили об интересе к Коноплянке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 2019-08-03T19:12:48+03:00 Футбол Сам Украинец выразил готовность перейти в клуб из Турции

Вице-президент турецкого "Бешикташа" Сердал Адали заявил, что клуб действительно проявляет интерес к полузащитнику немецкого "Шальке" Евгению Коноплянке. Ранее сообщалось, что украинцем интересуется другой турецкий клуб "Фенербахче", но туда Коноплянка мог перейти только при одном условии.

"Сам Коноплянка уже все сказал, заявив, что хочет перейти в "Бешикташ", – приводит слова функционера Sporx. – "Посмотрим, получится ли это. Очень важно, какими будут условия. Это не тот игрок, которого тренерский штаб хочет видеть в команде за любую цену".

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 29-летнего игрока сборной Украины может составить 3 миллиона евро. Контракт полузащитника с немецким клубом будет действовать до 30 июня 2020 года.

В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее мы писали, что в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной. В недавнем матче против Сербии в отборе на Евро-2020 Коноплянка оформил дубль, а наша команда отпраздновала разгромную победу 5:0. Тем не менее, немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год.

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