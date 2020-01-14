За победу в Суперкубке Испании "Реал" заработал больше, чем все другие команды вместе

"Реал" преуспел в Суперкубке Испании / Фото: Reuters

Стало известно, сколько заработал каждый из испанских клубов за участие в Суперкубке страны. Напомним, турнир впервые прошел в Саудовской Аравии, а участие в нем приняли четыре команды, а не две, как обычно. В финале мадридский "Реал" обыграл "Атлетико" в серии пенальти и завоевал приз.

Логично, что самые большие призовые получили именно "сливочные", сообщает испанское издание AS. За два матча "королевский" клуб заработал 12 миллионов евро. Из них каждый игрок команды-победителя получает 150 тысяч евро. Как мы сообщали, в полуфинале "Реал" выиграл у "Валенсии" со счетом 3:1.

Сумма, которую Федерация футбола Испании выплатит "реалистам", превышает заработки всех остальных участников вместе взятых. Интересно, что на втором месте по доходу от Суперкубка оказалась "Барселона", а не "Атлетико", который вышел в финал. "Барсе" досталось шесть миллионов евро, "Атлетико" – четыре миллиона, а "Валенсии" – всего 1,7. Неудивительно, что валенсийцы больше всех возмущались изменением формата и места проведения турнира.

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Такая щедрость вызвана тем, что Саудовская Аравия подписала с испанцами договор, по котором выплатит 120 миллионов евро за три года проведения турнира на ее территории.

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