За удар в стиле Кличко Неймару могут дать восемь матчей отсидки

Бразильского форварда ПСЖ могут надолго отлучить от футбола после попадания кулаком в подбородок фаната

Неймар. Фото: AFP

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции в ближайшее время определится с наказаниями для форвардов "ПСЖ" Килиана Мбаппе и Неймара по итогам финала национального Кубка, в котором их команда проиграла по пенальти "Ренну". Напомним, 20-летний Мбаппе был удален в концовке встречи с "Ренном" за то, что шипами нагло ударил по колену защитника соперников Дамьена Да Сильву. Тогда как Неймар, поднимаясь по трибунам на церемонию награждения, в стиле Кличко ударил в подбородок болельщика в ответ на оскорбительную фразу.

Боксерский прием Неймара после поединка с "Ренном"

Согласно регламенту французской Лиги, Мбаппе могут дисквалифицировать на 3-4 матча. Решение будет вынесено в четверг, но сегодняшнюю игру с "Монпелье" Килиан точно пропустит. Что касается Неймара, то бразильцу грозит пропуск от 3 до 8 матчей, однако вердикт по этому делу может быть отложен до 10 мая. Таким образом Неймар вправе принять участие в матче с "Монпелье" во вторник, 30 апреля, а также, скорее всего, сможет сыграть 4 мая с "Ниццей".

Напомним, совсем недавно Неймару выписали дисквалификацию в УЕФА. Неймара отстранили от еврокубков на три матча за слова о людях, ничего не смыслящих в футболе.

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