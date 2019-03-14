"Забудьте о прошлом": стало известно, что сказал Зидан футболистам "Реала"

Французский специалист сменил на посту тренера "Реала" Сантьяго Солари

Зидан снова в игре. Фото: AFP

"Забудьте о прошлом": стало известно, что сказал Зидан футболистам "Реала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a6b/f4a/5c8a6bf4a8196.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a6b/f4a/5c8a6bf4a8196.jpg 2019-03-14T16:58:17+02:00 Футбол Французский специалист сменил на посту тренера "Реала" Сантьяго Солари

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан обратился к футболистам после возвращения в клуб. Зидан ранее подписал с "Реалом" контракт до лета 2022 года. Он сменил на посту главного тренера Сантьяго Солари.

"Забудьте о прошлом. Мы начинаем с нуля. Это касается всех. Мне неважно, в какой ситуации вы были до этого. Никто не потерял место в составе, но оно и не гарантировано никому. До конца сезона осталось три месяца. Они будут очень полезны для нашего будущего", – приводит слова Зидана AS.

"Реал" на данный момент уступает 12 очков "Барселоне" в чемпионате Испании и уже вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов. В субботу мадридцы встретятся с "Сельтой" в Ла Лиге.

Напомним, что в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" разгромил "Реал" – 4:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

После такого провала новым главным тренером мадридского "Реала" вновь стал Зинедин Зидан. Французский специалист подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2022 года. На этом посту он сменил Сантьяго Солари. 46-летний Зидан ранее тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того, "Реал" во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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