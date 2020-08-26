"Задачу выполнили на 100 процентов": Мирча Луческу – о выигрыше первого трофея с "Динамо"

Мирча Луческу прокомментировал свой первый трофей у руля "Динамо". Накануне в матче за Суперкубок Украины "Динамо" обыграло 3:1 "Шахтер", в котором Луческу работал главным тренером с 2004 по 2016 годы.

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- Хорошая игра при очень тяжелой погоде. Сегодня техничная команда играла против организованной, и победы достигла организованная команда, несмотря на то, что игроки "Шахтера" были очень сильны технически. У нас отсутствовал целый ряд игроков, но те футболисты, которые заменили травмированных на поле, играли на грани самопожертвования и показали командную игру, благодаря чему нам удалось добыть победу, – отметил Мирча Луческу.

- Команда уже полностью прониклась вашими идеями? В чем секрет высокой реализации моментов: три удара – три гола?

- Поскольку мы выиграли 3:1, значит выполнили задачу на игру на все 100 процентов. А о том, как ребята понимают мои идеи, спросите лучше у них самих. Мы тщательно анализировали три матча "Шахтера" в Лиге Европы против "Вольфсбурга", "Базеля" и "Интера", так что знали его сильные стороны. Естественно, у команды, которая атакует семью футболистами, есть и слабые места, которые мы использовали. В целом, мы подготовились очень хорошо, и это было видно на поле.

- Насколько этот матч против "Шахтера" в Суперкубке был принципиальным для вас?

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- Финал не просто играется, в нем нужно победить. Очень грустно, если не выигрываешь в нем. Ребята хорошо подготовились к этой игре, нам в большой степени удалось нейтрализовать сильные стороны соперников. Желаю "горнякам" удачи в Лиге чемпионов. Это очень хорошая команда. Всем командам, представляющим Украину в еврокубках, нужна удача.

- Начинается пауза, связанная с матчами сборных, какие ваши планы? Будут ли у "Динамо" товарищеские матчи?

- У нас было много интенсивных тренировок, и та группа футболистов, которая работала все это время, получит четыре выходных. Те ребята, которые тренировались меньше или восстанавливаются после травм и только начинают присоединяться к полноценным тренировкам, будут отдыхать два дня. Мы собираемся на базе 30 августа вечером и тренируемся. Обязательно проведем контрольный матч – против "Колоса" 5 или 6 сентября. Времени на подготовку не так много, поскольку предстоит тур чемпионата, а затем сразу квалификационные матчи Лиги чемпионов. Наша задача подготовиться к ним как можно лучше.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что перед началом игры за Суперкубок Премьер-лига назвала лауреатов прошлого чемпионата Украины. Лучшим футболистом турнира был признан полузащитник "Шахтера" Тайсон. Звание лучшего тренера досталось наставнику "Зари" Виктору Скрипнику.

Обзор матча за Суперкубок Украины

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