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Задержавшуюся с вылетом "Александрию" и "Вольфсбург" во Львове рассудит приносящий победы хозяевам австриец

27 ноября, 12:31

Команда Владимира Шарана в четверг сыграет пятый матч Лиги Европы

Мануэль Шюттенгрубер

Мануэль Шюттенгрубер / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

С приключениями проходит дебютная кампания "Александрии" в Лиге Европы. Вчера вечером команда из Кропивницкого не смогла вылететь во Львов на матч с немецким "Вольфсбургом" из-за сильного тумана. Напомним, что после предыдущего поединка в Лиге Европы с французским "Сент-Этьеном" (2:2) тренер гостей Клод Пюэль признал в "Александрии" мощного соперника.

Ранее команда Владимира Шарана дважды попадала в форс-мажорные обстоятельства. Перед первым туром ЛЕ рейс в Вольфсбург был задержан из-за очередей на паспортном контроле. А перед гостевым матчем с "Сент-Этьеном" коллективу из Кропивницкого вылететь вовремя помешала плохая погода. Во вторник же препятствием для взлета "Александрии" стал туман. Вылет пришлось перенесли с вечера вторника на утро среды.

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Встречу на "Арене Львов" в четверг будет судить бригада арбитров из Австрии во главе с 36-летним Мануэлем Шуттенгрюбером. Интересно, что он обслуживал два матча Лиги Европы нынешнего сезона, и в обоих хозяева побеждали со счетом 2:1. При этом рефери показал 13 желтых карточек в двух играх.

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Пока что "Александрия" не потеряла теоретических шансов выйти в "плей-офф".

NКомандаИВНПМО
1 ГЕНТ42209-68
2ВОЛЬФСБУРГ41217-75
3 СЕНТ-ЭТЬЕН40316-73
4 АЛЕКСАНДРИЯ40315-73

Вспомним, что в первом круге "Вольфсбург" выиграл дома 3:1.

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футбол арена львов Лига Европы Вольфсбург ФК Александрия

Источники: Официальный сайт ФК "Александрия" , Телеканал "Футбол"

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