Задержавшуюся с вылетом "Александрию" и "Вольфсбург" во Львове рассудит приносящий победы хозяевам австриец

С приключениями проходит дебютная кампания "Александрии" в Лиге Европы. Вчера вечером команда из Кропивницкого не смогла вылететь во Львов на матч с немецким "Вольфсбургом" из-за сильного тумана. Напомним, что после предыдущего поединка в Лиге Европы с французским "Сент-Этьеном" (2:2) тренер гостей Клод Пюэль признал в "Александрии" мощного соперника.
Ранее команда Владимира Шарана дважды попадала в форс-мажорные обстоятельства. Перед первым туром ЛЕ рейс в Вольфсбург был задержан из-за очередей на паспортном контроле. А перед гостевым матчем с "Сент-Этьеном" коллективу из Кропивницкого вылететь вовремя помешала плохая погода. Во вторник же препятствием для взлета "Александрии" стал туман. Вылет пришлось перенесли с вечера вторника на утро среды.
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Встречу на "Арене Львов" в четверг будет судить бригада арбитров из Австрии во главе с 36-летним Мануэлем Шуттенгрюбером. Интересно, что он обслуживал два матча Лиги Европы нынешнего сезона, и в обоих хозяева побеждали со счетом 2:1. При этом рефери показал 13 желтых карточек в двух играх.
Пока что "Александрия" не потеряла теоретических шансов выйти в "плей-офф".
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГЕНТ
|4
|2
|2
|0
|9-6
|8
|2
|ВОЛЬФСБУРГ
|4
|1
|2
|1
|7-7
|5
|3
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|4
|0
|3
|1
|6-7
|3
|4
|АЛЕКСАНДРИЯ
|4
|0
|3
|1
|5-7
|3
Вспомним, что в первом круге "Вольфсбург" выиграл дома 3:1.
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