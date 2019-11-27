Задержавшуюся с вылетом "Александрию" и "Вольфсбург" во Львове рассудит приносящий победы хозяевам австриец

Мануэль Шюттенгрубер / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

С приключениями проходит дебютная кампания "Александрии" в Лиге Европы. Вчера вечером команда из Кропивницкого не смогла вылететь во Львов на матч с немецким "Вольфсбургом" из-за сильного тумана. Напомним, что после предыдущего поединка в Лиге Европы с французским "Сент-Этьеном" (2:2) тренер гостей Клод Пюэль признал в "Александрии" мощного соперника.

Ранее команда Владимира Шарана дважды попадала в форс-мажорные обстоятельства. Перед первым туром ЛЕ рейс в Вольфсбург был задержан из-за очередей на паспортном контроле. А перед гостевым матчем с "Сент-Этьеном" коллективу из Кропивницкого вылететь вовремя помешала плохая погода. Во вторник же препятствием для взлета "Александрии" стал туман. Вылет пришлось перенесли с вечера вторника на утро среды.

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Встречу на "Арене Львов" в четверг будет судить бригада арбитров из Австрии во главе с 36-летним Мануэлем Шуттенгрюбером. Интересно, что он обслуживал два матча Лиги Европы нынешнего сезона, и в обоих хозяева побеждали со счетом 2:1. При этом рефери показал 13 желтых карточек в двух играх.

Пока что "Александрия" не потеряла теоретических шансов выйти в "плей-офф".

N Команда И В Н П М О 1 ГЕНТ 4 2 2 0 9-6 8 2 ВОЛЬФСБУРГ 4 1 2 1 7-7 5 3 СЕНТ-ЭТЬЕН 4 0 3 1 6-7 3 4 АЛЕКСАНДРИЯ 4 0 3 1 5-7 3

Вспомним, что в первом круге "Вольфсбург" выиграл дома 3:1.

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