Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Закончат еще в июне: в чемпионате Германии составили расписание оставшихся матчей сезона

8 мая, 12:51

Андрей Фоменко

Бундеслига определилась с датами всех туров в мае и июне

Несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире продолжается, спорт потихоньку пытается возвращаться к жизни. Немецкая Бундеслига станет первым футбольным чемпионатом Европы, который возобновится после внезапной двухмесячной паузы. Накануне в чемпионате Германии назвали первый матч, который сыграют после карантина.

Руководители лиги составили полный календарь оставшихся туров сезона 2019/2020. Как известно, следующий, 26-й тур, начнется уже 16 мая. Растянется он на три дня: шесть матчей – в субботу, два – в воскресенье, один – в понедельник. До следующего тура командам дадут неделю: игры состоятся 22-24 мая. А вот затем Бундеслига ускорится и проведет два тура за неделю.

До завершения чемпионата Германии осталось сыграть девять туров, так что окончание турнира запланировано на 27 июня. Все поединки последних двух туров начнутся в одно и то же время: 20 и 27 июня (субботы) в 16:30.

Реклама

Читайте также: вратарь "Баварии" Нойер закрутил роман с 19-летней гандболисткой.

Смотрите, как "Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол календарь чемпионат Германии Бундеслига

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...