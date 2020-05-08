Закончат еще в июне: в чемпионате Германии составили расписание оставшихся матчей сезона

Бундеслига определилась с датами всех туров в мае и июне

Несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире продолжается, спорт потихоньку пытается возвращаться к жизни. Немецкая Бундеслига станет первым футбольным чемпионатом Европы, который возобновится после внезапной двухмесячной паузы. Накануне в чемпионате Германии назвали первый матч, который сыграют после карантина.

Руководители лиги составили полный календарь оставшихся туров сезона 2019/2020. Как известно, следующий, 26-й тур, начнется уже 16 мая. Растянется он на три дня: шесть матчей – в субботу, два – в воскресенье, один – в понедельник. До следующего тура командам дадут неделю: игры состоятся 22-24 мая. А вот затем Бундеслига ускорится и проведет два тура за неделю.

До завершения чемпионата Германии осталось сыграть девять туров, так что окончание турнира запланировано на 27 июня. Все поединки последних двух туров начнутся в одно и то же время: 20 и 27 июня (субботы) в 16:30.

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