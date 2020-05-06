Нойер закрутил роман с 19-летней гандболисткой: она поразительно похожа на его бывшую жену

Знаменитый вратарь "Баварии" перевез девушку в свой дом у озера и уже познакомил со своей мамой

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер вступил в новые отношения спустя четыре месяца после развода. Как сообщают немецкие СМИ, девушкой 34-летнего футболиста стала 19-летняя студентка по имени Аника Биссель. Возлюбленная Нойера уже переехала к нему в дом на озере Тегернзее. Более того, Мануэль уже представил ее своей матери. Аника изучает менеджмент моды, а также играет в гандбол за клуб "Херренберг" из второй лиги Германии.

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"Посмотрите дважды, чтобы не запутаться, – советуют немецкие медиа. – Бывшая возлюбленная Нойера 27-летняя Нина и новая, 19-летняя Аника, похожи, словно сестры. У обеих длинные светлые волосы, нежная фигура, и обе любят носить модную одежду. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что звездный вратарь Мануэль Нойер остался верен своему типу любимой женщины. Прекрасная Аника уже несколько месяцев является новой королевой сердца чемпиона мира по футболу"

Слева от Мануэля – его бывшая жена, справа – новая любовь

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Нойер и его девушка Аника / Фото: Bild

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Новая девушка Нойера – в атаке

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Как мы писали ранее, вратарь "Баварии" запросил у клуба фантастическую зарплату для продления контракта. Нойер хочет получить в мюнхенском клубе 60 млн евро за три года. Однако боссы немецкого гранда идти на поводу у знаменитого голкипера отказались, и, поговаривают, тот уже умерил свои аппетиты.

Смотрите, как "Бавария" с Нойером разгромила в Лиге чемпионов "Челси"

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