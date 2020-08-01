После драк и перегара скандальный футболист вернулся в "Динамо" Мирчи Луческу

Люксембуржец Жерсон Родригес, которого недавно выгнали из турецкого "Анкарагюджю", снова в Киеве

Скандальный нападающий сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес, до недавних пор выступавший на правах аренды в турецком "Анкарагюджю", вернулся в столицу Украины. Об этом свидетельствует сообщение, которое футболист опубликовал в сторис своего Instagram. Останется ли он в расположении "Динамо", начавшего подготовку к новому сезону под руководством Мирчи Луческу, либо уйдет в другой клуб, пока не ясно. В субботу Родригес вместе с Супрягой занимался на базе "Динамо" отдельно от основы "бело-синих" – с тренером по физподготовке.

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Напомним, в середине июля "Анкарагюджю" досрочно разорвал контракт с Родригесом за его драку с капитаном команды хорватом Анте Кулушичем, которому Жерсон поставил синяк под правым глазом.

Тем не менее, несмотря на этот конфликт, на Жерсона Родригеса в Турции объявился новый претендент. Как мы писали ранее, динамовца хочет взять в аренду "Бешикташ". Правда, киевлян этот вариант, по данным СМИ, не устраивает – они настаивают на полноценной продаже игрока за 6 млн евро.

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Между тем страницу Жерсона Родригеса в Instagram атаковали поклонники его бывшего клуба – японского "Джубило Ивата", завалившие игрока призывами: "Пожалуйста, вернись в "Ивату". Нам так нужны твои голы!"

Отметим, что, помимо контрактных обязательств, Жерсона Родригеса связывают с Украиной и дела амурные. Как сообщалось, динамовец закрутил роман с теннисисткой Ольгой Янчук.

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

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Добавим, что ранее появились подробности скандального поведения Жерсона в Киеве. Кроме конфликта с уже бывшим главным тренером команды Алексеем Михайличенко, Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. Нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

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