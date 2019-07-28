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Один гол, 8 "горчичников" и 2647 зрителей: обзор матча-открытия УПЛ "Ворскла" – "Заря"

28 июля, 18:23

Несмотря на усталость после вояжа в Черногорию, Скрипник взял три очка в Полтаве. Хозяева матча – в отчаянии

"Ворскла" vs "Заря"
"Ворскла" vs "Заря". Фото: Facebook

Футболисты "Ворсклы" сокрушаются после того, как в матче-открытии чемпионата Украины-2019/2020 на своем поле проиграли "Заре" 0:1. Напомним, автором дебютного гола нового сезона на третьей минуте стал полузащитник "Зари" Богдан Леднев, принадлежащий киевскому "Динамо".  

"Чего нам не хватило? Одного гола, – сказал после матча официальному сайту своего клуба форвард "Ворсклы" Денис Васин. – Моменты были, но мы их не использовали. Считаю, что мы сегодня играли более зрелищно, с обилием моментов, но не забили. Точнее – забили, но с "вне игры".

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"Тяжело играть в два часа дня в июле, в разгар лета. Мы, конечно, были в одинаковых условиях. Опять же, они забили один гол из одного удара, а мы не забили из десяти ударов ни одного гола. Из этого футбол складывается", – заключил Денис Васин.

Как мы писали ранее, грянул первый скандал нового чемпионата: Скрипник не дал комментарий после жаркого выигрыша у "Ворсклы". Сперва "Заря" обвиняла в раннем начале матча дирекцию УПЛ. А теперь признала, что это ее тренер захотел играть в +33, чтобы успеть на конференцию в Германию.

Обзор матча "Ворскла" – "Заря" – 0:1

Видео победного гола Богдана Леднева

  • "Ворскла" – "Заря" – 0:1
  • Гол: Леднев (3)
  • Полтава. 2647 зрителей. 33°C
  • "Ворскла": Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане – Скляр (Шехич, 74), Петрович, Габелок – Васин (Ребенок, 83), Коломоец, Артур (Челядин, 90)
  • "Заря": Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 87), Михайличенко – Арвеладзе – Кочергин, Леднев (Чайковский, 90+1), Хомченовский – Будковский, Громов (Лунев, 82)
  • Предупреждения: Габелок, Коломоец, Шехич – Михайличенко, Будковский, Вернидуб, Хомченовский, Леднев

Напомним, что "Заря" открыла сезон еще до старта чемпионата Украины. В первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы команда Скрипника обыграла в Черногории "Будучность". Счет того поединка – 3:1. Ответная игра пройдет 1 августа.

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Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, Ворскла Полтава

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Сегодня|Спорт

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