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"Заря" вымучила победу над ЦСКА и прошла в следующий раунд Лиги Европы

Сегодня, 22:05

Подопечные Скрипника встретятся с парой "Эспаньол" – "Люцерн"

Заря

Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В четверг, 15 августа, состоялся ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы в котором "Заря" сыграла с ЦСКА (София). На стадионе Славутич-Арена в Запорожье луганчане минимально обыграли своего соперника. Кстати, мы вели онлайн "Заря" – ЦСКА с видео гола и фотографиями ключевых моментов.

В первом матче луганчане сыграл вничью 1:1 и теперь им надо было выстоять на ноль в домашнем поединке. Эту задачу упростил арбитр встречи на 23 минуте матча. Турицов сфолил против Русина и получил прямую красную карточку. ЦСКА остался в меньшинстве. Преимуществом "Заря"  так и не могла воспользоваться, чтобы размочить ворота в первом тайме. Единственный опасный момент был от Будковского на 40 минуте, и то, арбитр зафиксировал перед этим офсайд.

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Во втором тайме картина не сильно поменялась. Футболисты "Зари" пытались хоть как-то пробиться через защиту соперника, но никак не могли найти нужный "ключ" и после этого немного подсели. За расслабленность футболистов "Зари" мог наказать Малинов. Игрок классно пробил из-за пределов штрафной, но Шевченко потянул этот удар.В последние 15 минут гости были активнее и раз за разом тревожили ворота вратаря, но в итоге забила все-таки "Заря".

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На 90 минуте Русин вывалился один на один и пробил – Альбентоса выбил мяч с линии, но Назарий оказался первым на подборе и завершил начатое. Интересно, что нападающий так активно праздновал гол, что снял футболку и получил за это вторую желтую карточку. Таким образом "Заря" минимально побеждает ЦСКА дома и проходит в следующий раунд Лиги Европы. Там команде Скрипника предстоит сыграть с победителем пары "Эспаньол" – "Люцерн".

Отметим, что ранее в лагере "Динамо" сделали заявление о ситуации с переходом Шапаренко в "Зарю". Сотрудник "Динамо" Киев TV" Андрей Шахов-младший опроверг возможную аренду полузащитника киевлян в луганский клуб, сообщив, что в отеле "Зари" Шапаренко не вел переговоров с руководством луганчан.

Смотрите гол Леднева с 30 метров:

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Лига Европы Заря Луганск ЦСКА София

Источник: Сегодня|Спорт

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