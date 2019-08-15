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"Заря" – ЦСКА в Лиге Европы: анонс и прогноз

Сегодня, 11:20

Кинзерский Эдуард

Украинский клуб принимает болгарский ЦСКА в Запорожье после гостевой ничьей 1:1

Ответный матч "Заря" - ЦСКА начнется в 20:00

Ответный матч "Заря" - ЦСКА начнется в 20:00 / Фото: Instagram

Сегодня "Заря" и болгарский ЦСКА сыграют за выход в последний раунд квалификации Лиги Европы. Более весомые шансы на это у украинской команды, принимающей в Запорожье софийский клуб после гостевой ничьей 1:1 (начало 20:00, ТВ – УНИАН). На нашем сайте будет доступен онлайн "Заря" – ЦСКА с видео-повторами голов и комментариями ключевых моментов встречи.

Болгары прибыли в Запорожье вчера, и не в пример предыдущему сопернику луганчан "Будучности" – чартером, а не рейсовым бортом. И, в отличие от черногорцев, не останутся на "Славутич-Арене" без поддержки – в гостевом фан-секторе будет около 50 фанов "красной армии". Впрочем, и "Заря" сегодня рассчитывает на серьезную помощь "12-го игрока": на утро среды было продано пять тысяч билетов, а всего ожидается порядка восьми тысяч – это три четверти от вместимости арены.

"Заря" – ЦСКА: где смотреть поединок Лиги Европы

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"Индивидуально игроки "Зари" все-таки посильнее болгарских, – говорит экс-голкипер "Зари" и "Мариуполя" Игорь Шуховцев. – Забивать больше нужно болгарам, поэтому не исключаю, что луганчане могут отдать инициативу сопернику и сыграть на контратаках, что у них очень хорошо получается. В игре с "Колосом" мне очень понравился Русин – кажется, что с этими партнерами он играет уже не первый год. Взаимопонимание очень хорошее – не передерживал мяч, правильно открывался, скорость мышления у человека. И вообще радует, что молодые ребята в "Заре" умеют быстро принимать решения, действуют в темпе".

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Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

"Заря" – ЦСКА: прогноз букмекеров. Наши футболисты – фавориты ответного матча и всего противостояния. Так, коэффициент на победу "Зари" составляет 2.17, тогда как на победу ЦСКА можно сделать ставку с коэффициентом 3.60, а на ничью – 3.15. Котировки на выход в раунд плей-офф: 1.50 "Заря" и 2.60 ЦСКА. Таким образом, шансы украинской команды пробиться в следующий раунд турнира букмекеры оценивают в 63 процента.

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В последнем туре чемпионата Украины "Заря" на выезде обыграла новичка Премьер-лиги "Колос". Смотрите обзор того поединка:

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Источник: Сегодня|Спорт

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