"Заря" – ЦСКА: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В четверг, 15 августа, на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье состоится ответный матч третьего квалификационного тура Лиги Европы между луганской "Зарей" и ЦСКА (София). Стали известны котировки букмекеров на данную встречу.

"Заря" – ЦСКА: где смотреть поединок Лиги Европы

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На домашнюю победу "Зари" дается коэффициент 2,01, на ничейный результат – 3,25, а на то, что ЦСКА удастся выиграть на выезде – 4,00.

Что касается коэффициентов на выход в следующий этап, то здесь на "Зарю" можно сделать ставку с коэффициентом 1,45, а на болгарских "армейцев" – 2,75. Напомним, первая встреча соперников в матче третьего раунда Лиги Европы завершилась результативной ничьей – 1:1.

Отметим, что ранее в лагере "Динамо" сделали заявление о ситуации с переходом Шапаренко в "Зарю". Сотрудник "Динамо" Киев TV" Андрей Шахов-младший опроверг возможную аренду полузащитника киевлян в луганский клуб, сообщив, что в отеле "Зари" Шапаренко не вел переговоров с руководством луганчан.

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