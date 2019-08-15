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"Заря" – ЦСКА: где смотреть поединок Лиги Европы

Сегодня, 10:57

Матч пройдет в Запорожье

"Славутич Арена"

"Славутич Арена" / Фото: Wikipedia

В четверг, 15 августа, луганская "Заря" на "Славутич Арене" в Запорожье проведет ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы против вице-чемпиона Болгарии – ЦСКА

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В прямой трансляции матч "Заря" - ЦСКА на территории Украины покажет телеканал УНИАН. Начало встречи 15 августа в 20:00. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub. Первая встреча команд, которая прошла в Софии, завершилась вничью – 1:1.

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Обслужит встречу французская бригада арбитров во главе с Амаури Делеру. Помогать ему будут судьи на линиях Фредерик Акетт и Филипп Жеанн. Резервный арбитр – Оливье Тюаль.

Отметим, что ранее в лагере "Динамо" сделали заявление о ситуации с переходом Шапаренко в "Зарю". Сотрудник "Динамо" Киев TV" Андрей Шахов-младший опроверг возможную аренду полузащитника киевлян в луганский клуб, сообщив, что в отеле "Зари" Шапаренко не вел переговоров с руководством луганчан.

Смотрите гол Леднева с 30 метров
 

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Лига Европы ЦСКА София заря

Источник: Сегодня|Спорт

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