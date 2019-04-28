"Шахтер" обыграл "Мариуполь", не забив аж два пенальти: снова дал маху Мораес

После неудачи на последних секундах игры с "Динамо" форвард дончан Мораес снова подошел к "точке". Опять – неудачно

Жуниор Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Неудачная серия Жуниора Мораеса, связанная с ударами с 11-метровой отметки, продолжается. По ходу гостевого матча 26-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" нападающий "Шахтера" вновь не смог реализовать пенальти. Он был назначен на 23-й минуте за игру рукой в своей штрафной футболиста "Мариуполя" Сергея Горбунова. Однако украинский бразилец пробил с "точки" мимо ворот.

Во втором тайме арбитр назначил еще один пенальти в ворота "Мариуполя" – за фол на Мораесе. В этот раз взялся пробивать Алан Патрик, но его удар потянул кипер Евгений Гальчук.

Тем не менее, несмотря на два незабитых 11-метровых, "Шахтер" сумел выиграть дерби Донбасса со счетом 1:0. Автором единственного мяча на 12-й минуте стал Веллингтон Нем. Его гол позволил "горнякам" на 10 очков оторваться от "Динамо", но у киевлян есть игра в запасе – против ФК "Львов".

"Мариуполь" – "Шахтер" (0:1). Видео гола Нема

Напомним, в предыдущем туре Жуниор Мораес на последних секундах не забил с 11-метровой отметки в ворота "Динамо". Тот матч завершился вничью 0:0. После игры голкипер киевлян Денис Бойко рассказал, как ему удалось отразить пенальти Мораеса. "Я предполагал, куда будет бить Мораес, – сказал Бойко. - Моя задача была – заставить его пробить в тот угол, потому что он до этого бил туда. Выручил. Ну а то, что я кричал Мораесу после пенальти, пусть останется в истории".

Позже форварду "Шахтера" Мораесу досталось от легенды "горняков" Виктора Грачева. "Знаю, что бить пенальти в ворота "Динамо" должен был Дентиньо, но Жуниор ухватился за мяч и ни с кем не желал делиться. Теперь, если вдруг "Шахтер" не станет чемпионом, я точно буду знать, кто виноват в этом".

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