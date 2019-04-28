Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Шахтер" обыграл "Мариуполь", не забив аж два пенальти: снова дал маху Мораес

28 апреля, 15:51

После неудачи на последних секундах игры с "Динамо" форвард дончан Мораес снова подошел к "точке". Опять – неудачно

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Неудачная серия Жуниора Мораеса, связанная с ударами с 11-метровой отметки, продолжается. По ходу гостевого матча 26-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" нападающий "Шахтера" вновь не смог реализовать пенальти. Он был назначен на 23-й минуте за игру рукой в своей штрафной футболиста "Мариуполя" Сергея Горбунова. Однако украинский бразилец пробил с "точки" мимо ворот. 

Во втором тайме арбитр назначил еще один пенальти в ворота "Мариуполя" – за фол на Мораесе. В этот раз взялся пробивать Алан Патрик, но его удар потянул кипер Евгений Гальчук.

Тем не менее, несмотря на два незабитых 11-метровых, "Шахтер" сумел выиграть дерби Донбасса со счетом 1:0. Автором единственного мяча на 12-й минуте стал Веллингтон Нем. Его гол позволил "горнякам" на 10 очков оторваться от "Динамо", но у киевлян есть игра в запасе – против ФК "Львов".

"Мариуполь" – "Шахтер" (0:1). Видео гола Нема

Напомним, в предыдущем туре Жуниор Мораес на последних секундах не забил с 11-метровой отметки в ворота "Динамо". Тот матч завершился вничью 0:0. После игры голкипер киевлян Денис Бойко рассказал, как ему удалось отразить пенальти Мораеса. "Я предполагал, куда будет бить Мораес, – сказал Бойко. -  Моя задача была – заставить его пробить в тот угол, потому что он до этого бил туда. Выручил. Ну а то, что я кричал Мораесу после пенальти, пусть останется в истории".

Позже форварду "Шахтера" Мораесу досталось от легенды "горняков" Виктора Грачева. "Знаю, что бить пенальти в ворота "Динамо" должен был Дентиньо, но Жуниор ухватился за мяч и ни с кем не желал делиться. Теперь, если вдруг "Шахтер" не станет чемпионом, я точно буду знать, кто виноват в этом".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Мариуполь, Жуниор Мораес

Вы сейчас просматриваете новость " "Шахтер" обыграл "Мариуполь", не забив аж два пенальти: снова дал маху Мораес". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кличко встретился на "Олимпийском" с Кинг-Конгом, у которого "черный пояс по каратэ"

26 апреля, 16:26

"Не думал, что голкипер может быть таким высоким, как мой спарринг-партнер", – поразился боксер

"Шахтер" на 210 дней потерял полузащитника сборной Бразилии

25 апреля, 19:55

21-летнему Майкону, летом перебравшемуся к "горнякам", пришлось перенести операцию на коленях

Кардиологи изменили нормы артериального давления

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

10 научных загадок, на которые пока нет ответа

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть

Троицкий рассказал, как Медведев обманул Макаревича

9 красивейших стран Европы, в которых пока мало туристов

15 самых жутких и странных существ на планете

Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": результаты матчей 26-го тура Премьер-лиги

Сегодня, 16:04

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы выиграл у "Мариуполя"

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

26 апреля, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

26 апреля, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

26 апреля, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

26 апреля, 19:17

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Кто красивее? Дочери моделей, ставшие новыми идеалами красоты