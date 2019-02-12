"Заря" проиграла шведскому "Кальмару" в контрольном матче

Украинский клуб уступил с минимальным счетом, пропустив гол после розыгрыша углового

"Заря" - "Кальмар" - 0:1. Фото instagram.com/zoryaluhansk.

"Заря" проиграла шведскому "Кальмару" в контрольном матче //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/30f/022/5c630f022dbac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/30f/022/5c630f022dbac.jpg 2019-02-12T20:29:00+02:00 Футбол Украинский клуб уступил с минимальным счетом, пропустив гол после розыгрыша углового

Во вторник "Заря" на тренировочном сборе в Турции провела контрольный поединок против шведского клуба "Кальмар". Украинский клуб потерпел поражение с минимальным счетом 0:1, пропустив гол после розыгрыша углового. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

16 февраля "Заря" сыграет товарищеский матч с "Шахтером" из Караганды, а 19 февраля – против "Динамо" из Тбилиси.

"Заря" – "Кальмар" – 0:1 (0:0)

Состав "Зари": Луис Фелипе (Олег Чуваев, 46), Артем Громов, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Игорь Чайковский (Максим Казаков, 68), Владислав Кочергин, Дмитрий Литвин, Дмитрий Хомченовский, Александр Караваев, Силас (Леван Арвеладзе, 65), Филипп Будковский (Гаэтан Каукау, 73)

Ранее стало известно, что в "Зарю" вернулся голкипер Никита Шевченко. Голкипер подписал контракт на два с половиной года.

Ранее мы писали, что полузащитник Игорь Чайковский подписал контракт с "Зарей" сроком на два с половиной года. Интересно, что это уже третий раз, когда Чайковский будет выступать за "Зарю". Ранее игрок провел в луганском клубе в общей сложности пять лет.

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