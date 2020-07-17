"Заря" разбегается: ведущий игрок луганской команды уезжает в Австрию за смешные деньги

Евгений Чеберко перебрался в ЛАСК на 4 года. Сумма сделки, согласно Transfermarkt, составила 300 тысяч евро

Центральный защитник луганской "Зари" Евгений Чеберко подписал контракт с австрийским клубом ЛАСК из города Линц. Об этом сообщает официальный сайт клуба ЛАСК, у которого, кстати, в Австрии такое же прозвище, как и у "Зари" в Украине, – "черно-белые". Напомним , накануне с участием Чеберко "Заря" проиграла "Динамо" 1:3 матч за Лигу чемпионов.

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22-летний Чеберко подписал с австрийцами контракт до 2024 года. Сумма трансфера не называется. Однако, по данным авторитетного портала Transfermarkt, она составляет смешные 300 тысяч евро. Притом что оценочная стоимость игрока, согласно этому ресурсу, равна 900 тысячам евро.

Напомним, что Евгений Чеберко перебрался в лагерь "Зари" из "Днепра" в 2017 году. В нынешнем сезоне он сыграл 32 поединка, сделав в них два ассиста. Что касается его нового клуба, то ЛАСК завершил действующий чемпионат Австрии на четвертом месте, заработав путевку в Лигу Европы-2020/2021.

Евгений Чеберко / Фото: Getty Images

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Кстати, в текущем евросезоне ЛАСК добрался до 1/8 Лиги Европы, где в первом матче дома уступил "Манчестер Юнайтед" 0:5. Ответная игра в этой паре пройдет 5 августа.

Отметим, что Чеберко – не единственный игрок, который покидает "Зарю" этим летом. Ранее мы сообщали, что из лагеря луганчан в "Андерлехт" за полмиллиона евро перейдет Богдан Михайличенко.

Смотрите обзор матча ЛАСК – "МЮ" (0:5)

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