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"Заря" улетела в Болгарию на матч Лиги Европы

Сегодня, 16:37

Команда Виктора Скрипника снова начинает двухматчевое еврокубковое противостояние на выезде

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Луганская "Заря" отправилась в Болгарию, где уже завтра, 8-го августа, ей предстоит провести первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА из Софии. Полностью заявка команды Виктора Скрипника выглядит следующим образом.

Вратари: Никита Шевченко, Никола Василь,

Защитники: Дмитрий Иванисеня, Никита Каменюка, Джоель Абу Ханна, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Виталий Вернидуб

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Полузащитники: Игорь Чайковский, Леван Арвеладзе, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко, Владлен Юрченко, Дмитрий Хомченовский

Нападающие: Филипп Будковский, Владислав Кабаев, Назарий Русин

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Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы "Заря" обыграла вице-чемпиона Черногории "Будучность". На выезде луганчане одержали победу со счетом 3:1, а затем дома еще раз обыграли черногорцев – 1:0.

В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":

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Лига Европы Заря Луганск ЦСКА София

Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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