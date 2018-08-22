"Заря" взяла в аренду нападающего португальского "Спортинга"

Леонардо Асеведо Руис будет выступать за луганский клуб до конца сезона

Колумбиец Леонардо Асеведо Руис стал игроком луганской "Зари". Арендное соглашение с нападающим подписано на один год. Леонардо Асеведо Руис принадлежит лиссабонскому "Спортингу, но прошлый сезон провел в аренде в "Боавиште" и в чемпионате Португалии сыграл 19 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В Юношеской лиге УЕФА колумбиец провел 5 матчей, забил 5 мячей.

Досье

Леонардо Асеведо Руис

Место рождения: Медельин

Позиция на поле: нападающий

Дата рождения: 18 апреля 1996 года

Предыдущий клуб: "Боавишта"

Рост: 185 см

Надо сказать, что завтра в Одессе "Заря" сыграет матч квалификации Лиги Европы с немецким "Лейпцигом". Начало матча в 21:30.

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Напомним, что сегодня в Амстердаме состоится матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встречаются "Аякс" и киевское "Динамо". Начало поединка 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Динамо".