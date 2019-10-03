Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

Защитник "Барселоны" предлагает создать новый турнир для ТОП-клубов Европы

3 октября, 17:30

Испанский защитник уже внес изменения в проведения Кубка Дэвиса и надеется внедрить формат в футбол

Жерар Пике

Жерар Пике / Фото: Reuters

Защитник "Барселоны" Жерар Пике предлагает создать новый футбольный турнир для ведущих европейских клубов, сообщает журналист из "Cadena SER". Как известно, чемпион мира уже активно участвует в мире тенниса, где благодаря его компании "Космос" произошли изменения формата проведения Кубка Дэвиса, которые вступят в силу с января 2020 года.

План Пике состоит в том, чтобы собрать вместе европейских грандов в одном турнире, который будет проводится по той же схеме, что и новый кубок Дэвиса. Там 18 национальных команд будут разделены на шесть групп по три. Победители каждой группы и две лучшие вторые команды продолжат турнир в этапе прямого выбывания.

Будущей зимой Пике исполнится 33 года. Его контракт с каталонцами заключен до лета 2022 года. Защитник не скрывает своих амбиций в один прекрасный день стать президентом "Барселоны". Его компания владеет футбольным клубом ФК "Андорра", который играет в испанском третьем дивизионе.

Реклама

После ЧМ-2018 Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании. 31-летний защитник начал международную карьеру в 2009 году, успел провести за сборную Испании 103 матча и отметиться 5-ю голами. Теперь он намерен сосредоточиться на карьере в каталонском клубе.

В тренде
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!
Юлия Левченко

А вот так Пике забивает за "Барселону":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол Жерар Пике

Источник: Террикон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
"Атлетико" – "Реал" и "Барса" без Месси: все результаты 7-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...