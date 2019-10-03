Защитник "Барселоны" предлагает создать новый турнир для ТОП-клубов Европы

Испанский защитник уже внес изменения в проведения Кубка Дэвиса и надеется внедрить формат в футбол

Жерар Пике / Фото: Reuters

Защитник "Барселоны" Жерар Пике предлагает создать новый футбольный турнир для ведущих европейских клубов, сообщает журналист из "Cadena SER". Как известно, чемпион мира уже активно участвует в мире тенниса, где благодаря его компании "Космос" произошли изменения формата проведения Кубка Дэвиса, которые вступят в силу с января 2020 года.

План Пике состоит в том, чтобы собрать вместе европейских грандов в одном турнире, который будет проводится по той же схеме, что и новый кубок Дэвиса. Там 18 национальных команд будут разделены на шесть групп по три. Победители каждой группы и две лучшие вторые команды продолжат турнир в этапе прямого выбывания.

Будущей зимой Пике исполнится 33 года. Его контракт с каталонцами заключен до лета 2022 года. Защитник не скрывает своих амбиций в один прекрасный день стать президентом "Барселоны". Его компания владеет футбольным клубом ФК "Андорра", который играет в испанском третьем дивизионе.

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После ЧМ-2018 Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании. 31-летний защитник начал международную карьеру в 2009 году, успел провести за сборную Испании 103 матча и отметиться 5-ю голами. Теперь он намерен сосредоточиться на карьере в каталонском клубе.

А вот так Пике забивает за "Барселону":

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