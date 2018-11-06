Защитник "Барселоны" устроил корриду с автобусом: забавное видео

Защитник "Барселоны" Жерар Пике мог получить нелепую травму накануне противостояния с миланским "Интером" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня на стадионе "Сан Сиро", начало – в 22:00. На нашем сайте доступна онлайн трансляция "Интер" – "Барселона".

Футболист, выходя из клубного автобуса, не заметил зеркало заднего вида, и зацепился головой за него. К счастью для фанатов "сине-гранатовых", Пике никаких серьезных повреждений не получил.

Ранее мы писали, что "Интер" на матче с "Барселоной" заработает рекордные 5,8 млн евро на билетах. Это рекордные сборы на билетах в истории итальянского футбола. Предыдущий рекорд был установлен "Ромой" в прошлогодней Лиге чемпионов.

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча, несмотря на статус гостей: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 2.00, на ничью – 3.60, на победу "Интера" – 3.70.

Две недели назад каталонцы дома обыграли итальянцев со счетом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Альбы. А сегодня в состав "Барселоны" может вернуться Лионель Месси, приступивший к тренировкам после перелома руки.