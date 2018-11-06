Защитник "Барселоны" устроил корриду с автобусом: забавное видео

Сегодня, 17:56

Жерар Пике едва не получил травму перед матчем Лиги чемпионов


Защитник "Барселоны" Жерар Пике мог получить нелепую травму накануне противостояния с миланским "Интером" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня на стадионе "Сан Сиро", начало – в 22:00. На нашем сайте доступна онлайн трансляция "Интер" – "Барселона".

Футболист, выходя из клубного автобуса, не заметил зеркало заднего вида, и зацепился головой за него. К счастью для фанатов "сине-гранатовых", Пике никаких серьезных повреждений не получил.

Ранее мы писали, что "Интер" на матче с "Барселоной" заработает рекордные 5,8 млн евро на билетах. Это рекордные сборы на билетах в истории итальянского футбола. Предыдущий рекорд был установлен "Ромой" в прошлогодней Лиге чемпионов.

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча, несмотря на статус гостей: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 2.00, на ничью – 3.60, на победу "Интера" – 3.70.

Две недели назад каталонцы дома обыграли итальянцев со счетом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Альбы. А сегодня в состав "Барселоны" может вернуться Лионель Месси, приступивший к тренировкам после перелома руки.
видео, футбол, Лига чемпионов, Барселона, Жерар Пике

Вы сейчас просматриваете новость "Защитник "Барселоны" устроил корриду с автобусом: забавное видео". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Интер" готовится к матчу с "Барселоной". Фото AFP

"Интер" на матче с "Барселоной" заработает рекордные 5,8 млн евро на билетах

Сегодня, 14:30

Это рекордные сборы на билетах в истории итальянского футбола

Футбол

Эрнесто Вальверде в 2018 году с "Барселоной" уже выигрывал Суперкубок Испании за границей. Фото AFP

Чемпион и обладатель Кубка Испании в 2019 году поедут играть за границу

Сегодня, 12:03

Матч за Суперкубок Испании и в следующем году может пройти в другой стране
Загрузка...

Футбол

Фото AFP

Онлайн матча Лиги чемпионов "Интер" - "Барселона"

Сегодня, 10:07

Текстовая трансляция поединка лидеров группы В в Милане с повторами голов

Футбол

"Барселона" в прошлом туре разгромила "Реал" 5:1. Фото AFP

"Барселона" против аутсайдера из Мадрида: расписание и результаты 11 тура Примеры

4 Ноября, 23:38

Тур чемпионата Испании по футболу завершится в понедельник матчем "Эспаньол" - "Атлетик"

Футбол

Фото spiegel.de

Мюнхенский заговор: "Бавария" нашла способ укротить УЕФА и создать Суперлигу

2 Ноября, 23:23

Европейская пресса в шоке от информации немецкого Der Spiegel о реализации планов "Баварии"

Футбол

Неймар. Фото AFP

Шесть лет тюрьмы: Неймар угодил в новый скандал

31 Октября, 16:52

В Бразилии до сих пор расследуют переход футболиста из "Сантоса" в "Барселону"
Загрузка...