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Защитник "Динамо" вошел в число самых дорогих в мире на своей позиции

15 февраля, 15:57

Украинский защитник оценивается в 10 миллионов евро

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Авторитетный сайт Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих левых защитников мира в возрасте до 21 года. В первой пятерке оказался и представитель Украины – воспитанник киевского "Динамо" Виталий Миколенко занимает четвертую строчку. Портал оценивает его в 10 миллионов евро. Добавим, что сегодня Миколенко проведет контрольный матч против "Динамо" Тбилиси на сборах в Турции. "Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси смотреть матч можно на нашем сайте.

Первое место в рейтинге занимает игрок мюнхенской "Баварии" Алфонсо Дейвис – 19-летнего канадца Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро! Следом за ним идет Райан Аит-Нури из "Анже" (17 млн), замыкает тройку защитник "Кальяри" Лука Пеллегрини (15 млн).

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В текущем сезоне Миколенко провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Также на его счету исторический ассист на Андрея Ярмоленко в матче против сборной Португалии. В том матче сборная Украины обыграла действующих чемпионов Европы и гарантировала себе путевку на Евро-2020.

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Ходили слухи, что игрок "Динамо" мог перейти в чемпионат Англии летом 2019-го. Потенциальным трансфером занималась компания, которая организовала переход Александра Зинченко в "Манчестер Сити", но в итоге Миколенко остался в Украине.

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футбол Динамо Киев Виталий Миколенко

Источник: Сегодня|Спорт

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