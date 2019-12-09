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Игрок "Динамо" мог перейти в чемпионат Англии летом 2019-го

9 декабря, 19:02

Виталий Миколенко мог оказаться в Английской премьер-лиге

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

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Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о возможном переходе Виталия Миколенко в чемпионат Англии летом 2019 года.

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Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

"Летом рассматривалась организация трансфера Миколенко в АПЛ. Этим занималась российская агентская компания, Александр Зинченко их клиент. Ничего конкретного там не было. Сейчас Миколенко подписал контракт с компанией ProStar Вадима Шаблия. По нашей информации, в "Динамо" есть три футболиста, которых Игорь Суркис за маленькие деньги не отпустит. Миколенко – один из троих. Остальные два – Цыганков и Попов", – сказал Спиваковский.

В этом сезоне 20-летний футболист забил два гола и сделал пять ассистов в 23 матчах.

Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".

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