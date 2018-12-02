Защитник и 20-летний джокер подняли "Барселону" в лидеры

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Вильярреал" и как минимум на несколько часов вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. У каталонцев теперь 28 очков, вернуть на вторую позицию их может только "Севилья" (26), которая в 21:45 по киевскому времени начала свой выездной поединок с "Алавесом" (23).

Матч с аутсайдером чемпионата Испании ("Вильярреал" с 14 очками – на 17-м месте в таблице) оказался довольно сложным – с точки зрения реализации своего преимущества. А оно у каталонцев было прогнозируемым. Владение мячом – 61,7%, статистика ударов – 16:12, статистика ударов в створ – 7:2, статистика угловых – 11:1.

Забить удалось только дважды. Ближе к перерыву отметился результативным ударом защитник-ветеран Пике, а уже перед окончанием основного времени первый гол в Ла Лиге забил 20-летний полузащитник Аленья, вышедший на замену. Ранее он забивал в Кубке Испании – 30 ноября 2016 года в ворота "Эркулеса". Прошло два года.

"Барселона" – "Вильярреал" – 2:0

Голы: Пике (36), Аленья (87).

"Барселона": тер Штеген – Нельсон Семеду, Пике, Ленгле, Хорди Альба – Бускетс – Дембеле, Ракитич, Видаль (Аленья, 70), Коутиньо (Малком, 80) – Месси.

"Вильярреал": Асенхо – Марио Гаспар, Гонсалес, Виктор Руис, Педраса – Чуквуезе, Тригейрос (Бакка, 67), Касерес, Касорла (Дани Раба, 88), Форналс – Морено (Экамби, 79).

В матче "Вальядолид" – "Леганес" обошелся без Андрея Лунина наставник гостей Маурисио Пеллегрино, но победителей не судят.