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Защитнику "Реала" грозит суд: футболист нарушил закон прямо возле базы клуба

25 февраля, 11:45

Марсело был остановлен полицией за превышение скорости

Защитник сборной Бразилии и мадридского "Реала" Марсело был остановлен полицией за превышение скорости. Футболист ехал с запрещенной скоростью недалеко от клубной базы "Реала", которая находится в городе Вальдебебас. Бразилец ехал на своем автомобиле со скоростью 134 км/ч при лимите 120, причем сделал это юридически без прав. В его отношении возбудили дело и передали в суд.

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В Испании действует система нарушений с баллами на водительскую лицензию. На каждое удостоверение записывают 12-15 баллов в зависимости от стажа. За каждое правонарушение снимается от 1 до 6 баллов. Если эти баллы заканчиваются, то удостоверение прекращает действовать. На момент, когда защитника команды Зидана остановила полиция, у бразильца было ноль баллов на счету.

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В нынешнем сезоне 31-летний Марсело принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых отметился двумя результативными передачами.

Читайте прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Испании.

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чемпионат Испании Реал Мадрид Марсело

Источник: El Mundo Deportivo

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