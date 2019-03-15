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Заслужил: "Манчестер Сити" предложит Зинченко улучшенный контракт

Сегодня, 10:50

Хосеп Гвардиола хочет сохранить украинского футболиста в своей команде

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: AFP
Заслужил: "Манчестер Сити" предложит Зинченко улучшенный контракт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b66/e81/5c8b66e81fac3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b66/e81/5c8b66e81fac3.png Футбол Хосеп Гвардиола хочет сохранить украинского футболиста в своей команде

В "Манчестер Сити" решили вознаградить Александра Зинченко за хорошую игру в последнее время. Прошлым летом 22-летний футболист был близок к уходу в "Вулверхэмптон" или "Бетис", однако теперь "МанСити" отказался от планов по продаже украинского игрока. Ранее мы писали, что Зинченко попал в одну команду с Месси и Роналду. Украинского защитника включили в сборную недели в Лиге чемпионов.

Издание The Sun сообщает, что в ближайшее время с Зинченко проведут переговоры о новом контракте на улучшенных условиях. Действующее соглашение Александра истекает в июне 2020 года. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола впечатлен работой Зинченко и хочет, чтобы он остался в команде.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году. Тогда он играл на позиции 10-го номера, но в Англии его переквалифицировали в левого защитника. В этом сезоне Зинченко принял участие в 20 матчах "Манчестер Сити", в которых забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

"Зинченко показал мне важность того, что значит быть хорошим парнем, – сказал недавно Гвардиола. – В начале сезона он был близок к переходу в другую команду, но я никогда не видел, чтобы он был чем-то недоволен. И не было ни разу, чтобы он плохо тренировался. Алекс заслуживает того, чтобы быть там, где находится сейчас".

Как сообщалось ранее, шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду.

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Тег Манчестер Сити, Александр Зинченко

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