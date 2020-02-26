Затмил самого Джеррарда перед "Брагой": стильный переводчик тренера "Рейнджерс" взорвал интернет

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, в котором португальская "Брага" сыграет против шотландского клуба "Рейнджерс", состоялась необычная пресс-конференция. Ее фишкой стал внешний вид переводчика главного тренера гостей.

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Если главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард, известный по своим многолетним выступлениям за "Ливерпуль", предпочел прийти на конференцию в спортивном костюме, то его переводчик поразил своим стилем. На белую рубашку мужчина, внешне походивший на Уилла Смита, одел яркую полосатую кофту. Вместе с темными очками это сразу же сделало переводчика героем соцсетей.

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Ответный матч "Браги" и "Рейнджерс" состоится в среду, 26 февраля. Начало – в 19:00 по киевскому времени. В первом поединке, который состоялся на прошлой неделе в Глазго, победу одержали "Рейнджерс" (3:2).

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Смотрите обзор матча "Рейнджерс" – "Брага" (3:2)

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