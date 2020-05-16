"Это будет треш": бывший полузащитник "Динамо" Алиев дебютирует в боксе против модели

Буквально через две недели любителей спорта в Украине ждет крайне интригующее зрелище. Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев принял решение попробовать себя в боксе. Ранее мы сообщали, что Алиев пригрозил местью комментатору за историю про "обезьяну": "Козлина! Я его заставлю извиниться!"

В рамках проекта "Битва", где на ринг выходят известные медиаперсоны, он сразится с актером и моделью Никитой Вакулюком. Поединок состоится 29 мая. Регламент боя – три раунда по две минуты. Ранее рекламу бою Алиева сделал футбольный агент Александр Панков:

"Сан Саныч в новом амплуа. Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой, начинается подготовка. Это будет трэш!"

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Напомним, что 35-летний бывший футболист играл за "Динамо" и сборную Украины. Также игрок выступал за российские клубы "Локомотив" и "Анжи", "Металлург" из Запорожья, "Днепр", "Борисфен", "Рух". После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Ранее Алиев рассказал о том, какую сумасшедшую сумму спустил в казино. "За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", – признался бывший полузащитник "Динамо".

Смотрите сюжет о скандальной жизни Алиева

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