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Гол плюс пас: Малиновский выдал феерический дебют за "Аталанту"

18 июля, 21:06

Футболист сборной Украины помог своей команде разгромит скромного соперника

Фото: ФК "Аталанта"
Фото: ФК "Аталанта".

Украинский полузащитник Руслан Малиновский дебютировал в составе своей новой команды. Сегодня итальянская "Аталанта" проводила контрольный поединок против "Брусапорто". Украинец появился на поле в стартовом составе и отыграл 45 минут, а незадолго до перерыва отличился забитым мячом, реализовав пенальти. Также на счету Руслана результативная передача на Омара Колли. Общий счет матча – 9:0.

INSTAGRAM (@atalantaysport)

Как сообщалось ранее, Руслан Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев в Европе. Он уступает только Андрею Шевченко, за которого "Челси" в 2006 году выложил 43,88 миллиона евро, а также Андрею Ярмоленко, который обошелся "Вест Хэму" в 20 млн евро.

В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии. Контракт с Малиновским рассчитан на пять лет. На сайте "Аталанты" особо отмечают такие качества украинского футболиста, как скорость, последний пас и "убийственный" удар с левой ноги.

Ранее мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.

Три позиции для Малиновского: что нужно сделать украинцу, чтобы стать игроком основы "Аталанты"

Видео гола Малиновского на "Генк":

Как Малиновский забивает за сборную Украины:

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Тег футбол, товарищеский матч, Аталанта, Руслан Малиновский

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Сегодня|Спорт

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