Гол плюс пас: Малиновский выдал феерический дебют за "Аталанту"
Футболист сборной Украины помог своей команде разгромит скромного соперника
Украинский полузащитник Руслан Малиновский дебютировал в составе своей новой команды. Сегодня итальянская "Аталанта" проводила контрольный поединок против "Брусапорто". Украинец появился на поле в стартовом составе и отыграл 45 минут, а незадолго до перерыва отличился забитым мячом, реализовав пенальти. Также на счету Руслана результативная передача на Омара Колли. Общий счет матча – 9:0.
Как сообщалось ранее, Руслан Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев в Европе. Он уступает только Андрею Шевченко, за которого "Челси" в 2006 году выложил 43,88 миллиона евро, а также Андрею Ярмоленко, который обошелся "Вест Хэму" в 20 млн евро.
В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии. Контракт с Малиновским рассчитан на пять лет. На сайте "Аталанты" особо отмечают такие качества украинского футболиста, как скорость, последний пас и "убийственный" удар с левой ноги.
Ранее мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.
Три позиции для Малиновского: что нужно сделать украинцу, чтобы стать игроком основы "Аталанты"
Видео гола Малиновского на "Генк":
Как Малиновский забивает за сборную Украины:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гол плюс пас: Малиновский выдал феерический дебют за "Аталанту"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где смотреть трансляцию матча "Шахтер" – "Колос"
"Горняки" встретятся с новичком Премьер-лиги в контрольном матче
8-летний вратарь: против "Боруссии" сыграл мальчик, болеющий лейкозом
Клуб "Сиэтл Саундерс" дал возможность больному раком ребенку выйти на поле в товарищеском матче
Малиновский в тройке самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты"
Украинский хавбек будет получать в итальянском клубе солидные деньги
Руслан Малиновский провел первую тренировку в составе "Аталанты"
Украинский полузащитник готовится сыграть за команду в новом сезоне