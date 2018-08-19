"Жареный петух вас клюнул": тренер об истории с украинцем, не повернувшимся к флагу России

Сегодня, 15:19

Наставник клуба "Нижний Новгород" отказался комментировать инцидент с участием Виталия Федорива

Тренер клуба &quot;Нижний Новгород&quot; Дмитрий Черышев. Фото fcnn2018.ru
Тренер клуба "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев. Фото fcnn2018.ru

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев резко отреагировал на просьбу прокомментировать поступок капитана своей команды Виталия Федорива в матче ФНЛ с "Сочи" (1:0). Напомним, украинский футболист демонстративно не повернулся в сторону российского флага, когда исполняли гимн России. Позже игрок сказал, что был сосредоточен на молитве в этот момент.

"Вы услышали позицию игрока, что вы от меня-то хотите? Жареный петух вас клюнул, вот и ищите гадость", – резко отреагировал Черышев.

Напомним, что перед началом встречи "Сочи" – "Нижний Новгород", во время исполнения гимна России, все игроки повернулись к флагу, а украинский защитник нижегородцев Виталий Федорив продолжил стоять лицом к трибунам.

Федорив, уроженец Львовской области Украины, начал футбольную карьеру в киевском "Динамо", с 2008 по 2011 года выступал за клуб "Амкар" из Перми, даже провел два матча в составе сборной Украины, после чего приостановил карьеру. Затем играл в "Кривбассе", латвийском "Спартаксе", "Говерле", "Олимпике". В феврале 2018 года он подписал контракт с нижегородским клубом.

Позже сам футболист рассказал, что в момент исполнения гимна читал молитву.

Виталий Федорив, Нижний Новгород

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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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