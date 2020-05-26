Ждем минимум три гола в суперматче "Боруссия" – "Бавария": прогноз букмекеров

Мюнхенская "Бавария" является фаворитом центрального матча 28-го тура чемпионата Германии, в котором лидер турнирной таблицы встретится со второй командой Бундеслиги дортмундской "Боруссией". Матч пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и начнется в 19:30 по киевскому времени. "Боруссия" – "Бавария" трансляция онлайн пройдет на нашем сайте.

"Боруссия" – "Бавария": где смотреть суперматч чемпионата Германии

Букмекеры дают следующие котировки на матч: коэффициент на победу команды Ханса-Дитера Флика – 1.82, на ничью – 4.50, на победу "Боруссии" – 3.80.

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Букмекеры считают, что с вероятностью в 69 процентов в матче "Боруссия" – "Бавария" будет забито три или больше гола, коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.38.

Самым вероятным исходом встречи, по мнению букмекеров, будет победа "Баварии" со счетом 2:1 (9.00), следующим в списке возможных результатов идет ничья 1:1 (9.80), также одинаковые шансы на боевую ничью 2:2 и победу гостей 3:1 (12.00).

Что касается потенциальных авторов голов, то в фаворитах у букмекеров Роберт Левандовски (1.62), Серж Гнабри (2.50) и Томас Мюллер (3.00), если брать игроков "Баварии", а также Эрлинг Холанд (2.25), Джейдон Санчо (3.00) и Юлиан Брандт (5.00) у хозяев поля.

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Напомним, что после возобновления чемпионата Германии "Боруссия" на своем стадионе разгромила "Шальке" (4:0) в рурском дерби, а затем обыграл на выезде "Вольфсбург" (2:0). "Бавария", в свою очередь, одолела "Унион" (2:0) и переиграла "Айнтрахт" (5:2).

Смотрите, как "Бавария" и "Боруссия" играли в еврокубках:

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