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"Боруссия" – "Бавария": где смотреть суперматч чемпионата Германии

26 мая, 18:32

Александр Трикиша

Список трансляций центрального матча 28-го тура чемпионата Германии

Во вторник, 26 мая, в рамках 28-го тура чемпионата Германии состоится суперматч двух претендентов на золотые медали: дортмундская "Боруссия" на домашнем стадионе "Сигнал Идуна Парк" примет мюнхенскую "Баварию". Матч будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, начало – в 19:30. "Боруссия" – "Бавария" смотреть онлайн можно будет на нашем сайте.

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Смотреть "Боруссия" – "Бавария" онлайн:

  • Футбол 1, live
  • Oll.tv (в подписке)
  • Футбол 1, среда, 08:15 (повтор)
  • Футбол 3, среда, 18:40 (повтор)
  • Футбол 2, четверг, 12:00 (повтор)
  • Футбол 1, четверг, 18:00 (повтор)

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После возобновления Бундеслиги обе команды успели одержать по две победы – "Боруссия" в рурском дерби разгромила "Шальке" (4:0) и обыграла соперника "Шахтера" по Лиге Европы "Вольфсбург" (2:0). "Бавария" успела одолеть "Унион" (2:0) и не оставила шансов Айнтрахту (5:2). Благодаря этому мюнхенцы сохранили четырехочковый отрыв от дортмундцев в турнирной таблице. Конечно, этот матч не станет определяющим в борьбе за чемпионство, но может существенно повлиять на турнирные перспективы, особенно это касается хозяев поля.

"Не нужно быть великим пророком, чтобы понять простую вещь: если мы хотим продолжить борьбу за чемпионство, мы должны побеждать в этом матче. После останется всего шесть матчей", – заявил перед матчем спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.

"Боруссия" сегодня не сможет рассчитывать на Дэн-Акселя Загаду, Марко Ройса и Нико Шульца, а у "Баварии" не сыграют Тиаго Алькантара, Никлас Зюле, Фелипе Коутиньо и Корентен Толиссо. А вот Матс Хуммельс и Аксель Витцель восстановились и готовы помочь хозяевам поля.

"Здорово, когда друг другу противостоят две такие хорошие команды. Зимой "Боруссия" усилилась двумя игроками, которые обладают невероятным менталитетом. Джан эффективен при оборонительных действиях, а Холанд в атаке. Эта команда относится к числу лучших в Европе. В Лиге чемпионов им почти удалось пройти "ПСЖ". Мы должны будем показать оптимальную игру", – заявил накануне главный наставник "Баварии" Фанси Флик.

Отметим, что матч пройдет при пустых трибунах, так как в Германии зрителей не пускают на стадионы в связи с пандемией коронавируса. Поэтому "Боруссия" останется без поддержки своих знаменитых болельщиков.

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В этих условиях букмекеры отдают предпочтение гостям: коэффициент на победу команды Ханса-Дитера Флика – 1.82, на ничью – 4.50, на победу "Боруссии" – 3.80.

Смотрите, как "Бавария" и "Боруссия" играли в еврокубках:

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трансляция чемпионат Германии Бавария где смотреть Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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